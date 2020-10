Eva Grimaldi confessione shock su Gabriel Garko: "Non c'è mai stato Sesso, storia creata a tavolino"

Gossip TV

Eva Grimaldi rompe il silenzio dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip e rivela la verità sul suo fidanzamento con l'attore.

Le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip hanno portato alla luce verità sconvolgenti e colpi di scena inaspettati. Dopo il coming out di Gabriel Garko, l’ex fidanzata Eva Grimaldi ha deciso di rivelare tutta la verità sul suo rapporto con l’attore.

Eva Grimaldi rompe il silenzio sulla sua storia con Gabriel Garko

Nella Casa del Grande Fratello Vip è accaduto l’impensabile. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono scontrati e poi chiariti, parlando del loro passato. Le dichiarazioni scioccanti dei due attori hanno sollevato un vero e proprio caso mediatico, soprannominato AresGate, sul quale ancora non si è fatto completamente luce ma che ha innescato una serie di reazioni collaterali come il Coming Out di Gabriel Garko.

L’attore e sex symbol ha deciso di liberarsi dalle catene delle bugie raccontate negli anni, al quale si è prestato forse ingenuamente o forse perché in un momento storico in cui l’omosessualità non era ancora accettata dalla società. Garko ha confessato che la sua storia con Adua Del Vesco è stata una bella favola, una storia studiata per pubblicizzare entrambi, ma che tra loro non c’è mai stato nulla di reale se non affetto. Adua ha deciso di liberarsi anche di altre bugie, confessando che la sua storia con Massimiliano è stata creata da terzi, ma lasciandosi anche scappare che Morra è gay.

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi? "Storia creata a tavolino"

Un’insinuazione smentita dall’attore, che è felicemente fidanzato da anni e che si è sentito molto toccato dalle parole della Del Vesco. Ora, arriva un’altra testimonianza sull’intricato intreccio di finti fidanzamenti, che meriterebbe un capitolo in una delle Soap che piacciono tanto alle telespettatrici. Eva Grimaldi ha scelto di rompere il silenzio sul suo fidanzamento con Garko e a ‘Chi’ ha rivelato:

La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita. Ho sempre desiderato fare l'attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più. Non sono mancati i compromessi sul piano estetico, pur di aderire al modello femminile richiesto dal mondo dello spettacolo. Mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po' balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso.

A differenza di Gabriel, la Grimaldi ha resa nota la sua omosessualità già da diversi anni, convolando a nozze con la compagna Imma Battaglia e scegliendo proprio Garko come testimone.