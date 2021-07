Emma Marrone, “come la Ferilli” si spoglia per la vittoria della Nazionale (FOTO)

Gossip TV

Emma Marrone omaggia la vittoria agli Europei della Nazionale Italiana, spogliandosi su Instagram.

Emma Marrone sa come infiammare il popolo del Web. La cantante ha seguito con attenzione il percorso della Nazionale Italiana durante gli Europei di calcio, tifando a gran voce per la sua squadra. Mentre la squadra festeggia il ritorno a Roma della Coppa più ambita d’Europa, la Marrone sorprende tutti postando alcuni scatti senza veli, in onore della vittoria, con una gradita citazione a Sabrina Ferilli.

Emma Marrone si spoglia per la Nazionale e scoppia il Caos

Emma Marrone è una donna forte, determinata e in grado si lasciare sempre i suoi fan senza parole. La cantante si prepara a tornare dietro al banco dei giudici di X Factor, in una versione completamente nuova del talent show targato Sky che, per la prima volta dopo anni, cancella le categorie per rendere il programma più fluido e la competizione ancora più dura. La Marrone, con la benedizione di Queen Mary, è pronta a scovare nuovi talenti della musica italiana, ed è decisamente difficile accontentarla.

Prima di tornare nel ruolo di giudice, Emma ha dedicato un pensiero molto speciale alla Nazionale Italiana, che ha portato a casa l’ambita coppa degli Europei, battendo l’Inghilterra ai rigori. In omaggio a Sabrina Ferilli, infatti, la Marrone si è spogliata e ha postato alcuni scatti bollenti su Instagram, congratulandosi con la squadra. Tutti ricorderanno quando, nel 2001, la Ferilli sfilo per le strade di Roma dopo la vittoria dello scudetto, con una tutina color carne che ripagò la squadra dello sforzo durante il campionato.

Inutile dire che la foto di Emma è diventata virale in breve tempo, scatenando i commenti dei fan sui social, che si sono complimentati con la cantante per il suo gesto e il suo fisico.