Emma Marrone a Che Tempo che fa parla della malattia: "Ecco come sto ora"

La cantante salentina si racconta nel salotto televisivo di Fabio Fazio.

Emma Marrone ieri, domenica 27 ottobre 2019, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per presentare il suo nuovo album, Fortuna. Non solo. La bravissima cantante salentina ha parlato anche del periodo difficile e complicato che l’ha vista di nuovo in trincea contro la malattia.

Le parole di Emma a Che tempo che fa

Nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, Emma, dopo aver cantato il suo singolo Io sono bella, ha parlato del tumore che di recente l'ha costretta a fermarsi. Per chi non lo sapesse, la giovane cantante si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico, ma oggi è tornata più carica che mai: "Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene. Un in bocca al lupo a tutte le persone che stanno ancora lottando".

La vincitrice della nona edizione di Amici, ha anche parlato degli haters che non le hanno risparmiato critiche e frecciatine nei giorni più bui: "In quei giorni avevo cose più importanti da gestire, non quei 4 sfigati che sputano odio sui social. Noi personaggi famosi, per avere la spunta blu, dobbiamo mandare documenti e certificati… I social dovrebbero certificare tutti gli utenti: con nome e cognome, ognuno si prende le proprie responsabilità senza poi fare delle lunghe indagini con la polizia postale. Invece di bullizzare, ‘bollizziamo’ tutti…".

Il singolo Io sono bella, tratto dal nuovo disco Fortuna, è stato scritto da Vasco Rossi. Sul loro rapporto, la Marrone ha raccontato: "Un onore tornare con un brano scritto da Vasco. Aprii per lui un concerto di San Siro, ma non ho avuto il coraggio di presentarmi a lui, non ero ancora un'artista finita. L'ho incontrato anni dopo. Mi ha detto di aver sempre avuto un occhio per me, una mattina ha deciso: 'Scrivo una canzone per Emma perché se la merita'. Quelle che scrivo io sono poche ma sono viscerali, perché parlano di me".