Emily Ratajkowski: "La mia immagine sexy è solo un modo per fare soldi"

La modella statunitense intervistata dal magazine GQ.

Emily Ratajkowski, la splendida modella e attrice statunitense, è tra le top model più seguite e pagate al mondo. Intervistata dal magazine GQ, che le ha dedicato anche la copertina, la 28enne californiana ha posato per alcuni scatti realizzati dal marito Sebastian Bear-McClard.

Un'intervista a cuore aperto dove la Ratajkowski, il cui profilo Instagram è seguito da oltre 26 milioni di utenti, ha dichiarato di non sentirsi affatto un'icona sexy e che gli scatti di cui è spesso protagonista, per lei rappresentano un semplice ma decisamente redditizio lavoro: "Il modo in cui utilizzo la mia immagine e in cui guadagno dalla mia figura di modella è dettato dalla sopravvivenza, piuttosto che dalla volontà di rappresentare chi sono veramente".

La Ratajkowski ha anche spiegato come la sua popolarità planetaria sia arrivata per caso: "Essere modella e posare è stato un modo fantastico per me di fare soldi e guadagnare un po’ di stabilità: inaspettatamente, poi, è arrivata anche la fama, una cosa che né mi aspettavo né volevo davvero quando ero più piccola. Anche se in fondo probabilmente ogni ragazza di 20 anni vuole diventare un po' famosa'.