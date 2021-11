Elisabetta Gregoraci: L'ex di una famosa conduttrice la corteggia. L'indiscrezione

Gossip TV

Chi ha messo gli occhi sulla showgirl calabrese? Ecco ciò che sappiamo.

La Gregoraci si continua a dichiarare single, e continua ad essere corteggiata. Stavolta, il misterioso spasimante in questione sarebbe persino l'ex di una nota presentatrice Mediaset...

Elisabetta Gregoraci e il misterioso spasimante

Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata ad essere una delle protagoniste assolute del mondo della televisione, e del mondo del gossip. In effetti, mentre dal divorzio con l'imprenditore Flavio Briatore ad oggi la showgirl calabrese si è sempre dichiarata single, i magazine le hanno quasi quotidianamente attribuito un diverso flirt.

Nel ultimi giorni, ad esempio, Oggi scrive che l'ex di una nota presentatrice Mediaset sta facendo ad Elisabetta una corte spietata. Al momento, stando a quanto sottolineato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, lei non avrebbe ceduto. Ma di chi si tratta? Ancora nessun nome è stato fatto.

D'altra parte, di recente qualcuno aveva invece ipotizzato che ci fosse un ritorno di fiamma con l'ex marito. In effetti, i due sono stati avvistati insieme in più di un'occasione, magari presenziando in coppia ad alcuni eventi pubblici. Chiaramente, né la Gregoraci né Briatore lo hanno mai confermato o smentito definitivamente. Tuttavia, la bella 41enne sostiene che con il padre di suo figlio, Nathan Falco, siano in buoni rapporti, niente di meno e niente di più.