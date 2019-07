Elisabetta Canalis vince la causa contro Lormar: "Trattata come un manichino"

Gossip TV

La Lormar dovrà risarcire con ben 160 mila euro Elisabetta Canalis dopo aver sfruttato la sua immagine, senza consenso.

Buone notizie per Elisabetta Canalis. L'ex velina di Striscia la Notizia ha finalmente ottenuto il risarcimento da Lormar, l'azienda che aveva utilizzato le sue foto per pubblicizzare il marchio, senza il suo consenso. La vicenda risale al 2013, quando la Canalis era diventata testimonial del famoso marchio di intimo.

Nonostante il contratto con fosse poi scaduto e non rinnovato, l'azienda aveva continuato ad utilizzare l'immagine dell'ex di Clooney per i suoi cataloghi e i cartelloni pubblicitari. Le foto in questione, tuttavia, erano state ampiamente modificate affinché si intravedesse solo la silhouette di Elisabetta, cancellando abilmente tutti i tatuaggi più caratteristici e sostituendo il suo volto con quello di un'altra modella per pubblicizzare la linea di intimo che, guarda caso, si chiamava 'Eli'. A nulla è valsa la difesa della Lormar, che ha spiegato: "Mere immagini tecniche. Il ritratto è stato reso irriconoscibile".

Ora l'azienda dovrà pagare per lo sfruttamento delle foto e per i danni morali recati alla Canalis, sborsando una cifra che ammonta a ben 160 mila euro. A commentare la vicenda, ci ha pensato l'avvocato Gloria Gatti, esperta di diritti d'autore, che ha dichiarato: "La manipolazione delle foto mediante il taglio del viso e l’eliminazione delle sue caratteristiche impresse, è un atto molto grave di abuso d’immagine. La mia cliente è stata trattata come un manichino. Sembra un paradosso ma è proprio nell'epoca delle scelte a tempo che il tatuaggio si impone come simbolo del per sempre. La persona così trasforma in maniera permanente il suo corpo".