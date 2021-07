Elisabetta Canalis scende in campo per la Sardegna devastata dagli incendi

Gossip TV

La showgirl Elisabetta Canalis, che da anni vive in America ma torna spessissimo a visitare i suoi luoghi d'origine, non dimentica la sua Sardegna e lancia una raccolta fondi per le famiglie e le imprese colpite dai roghi dolosi che hanno devastato la regione.

Anche se Elisabetta Canalis da anni ormai vive in America, a Los Angeles, non dimentica la sua Sardegna, specie in questo tragico momento. La showgirl, che sta passando le vacanze proprio qua con la famiglia, è nata a Sassari e ha lanciato durante una diretta Instagram il 28 luglio l'appello per una raccolta fondi per aiutare le imprese e le famiglie alle prese col disastro dei roghi dolosi che hanno devastato la zona di Oristano.

Canalis, assieme a Stefano Sardara della squadra di basket Dinamo Sassari e Giuseppe Cuccurese del Banco di Sardegna, ha spiegato che intende ripetere con loro l'esperienza di successo di una simile iniziativa intrapresa durante l'emergenza covid per aiutare gli ospedali sardi. Dal momento che la somma ottenuta per fornire i nosocomi delle attrezzature necessarie era stata cospicua, Elisabetta è stata nuovamente coinvolta in questo caso.

Tra gli aiuti che verranno offerti con questa nuova raccolta, le famiglie potranno utilizzare fino a 20.000 euro di scoperto e i piccoli imprenditori 30.000 euro per un anno a tasso zero con finanziamenti fino a 10 anni di durata. “Questa emergenza - ha concluso Canalis - mi ha toccato in prima persona perché io sono di Tresunaghes, mio papà era di lì, io ho casa lì. Contribuirò anch’io come spero tante altre persone a questa raccolta fondi”.

Speriamo che moltissimi, non solo sardi, contribuiscano, perché sarà difficile dimenticare le immagini terribili e agghiaccianti della devastazione causata all'isola da mano umana, riproposte anche da Elisabetta Canalis sulla sua pagina social, che mostrano la sofferenza di natura e animali e soprattutto delle persone che hanno perso tutto e hanno bisogno di un aiuto concreto per risollevarsi.