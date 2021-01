Elisa Visari: Età, Carriera, Instagram e Curiosità sulla nuova fiamma di Andrea Damante

Gossip TV

Elisa Visari non è solo la nuova fidanzata di Andrea Damante ma anche un'attrice. Andiamo a scoprire qualcosa sulla sua vita, i suoi film e le sue passioni.

Andrea Damante, che è deejay, modello, influencer, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello Vip oltre che fustacchione biondo e belloccio, ha una fidanzata che è una ragazza a dir poco favolosa. Il suo nome è Elisa Visari e nel cuore dell'uomo ha preso il posto di Giulia De Lellis, che si è consolata con i ricchissimo ed elegante Carlo Gussalli Beretta. Elisa Visari, come direbbero le nostre madri, non è una "sciacquetta" qualsiasi. A 19 anni ha già fatto la modella e soprattutto l'attrice, lavorando per uno dei nostri registi più importanti: Gabriele Muccino. Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più su di lei, che, essendo giovincella, posta assai di frequente sue splendide foto su Instagram, facendo crepare di invia quanti, durante il primo lockdown e anche nel corso del lockdown più soft, hanno messo su ciccia e hanno chiuso in un cassetto trucchi, creme e costumi da bagno.

Vita e carriera cinematografica di Elisa Visari

Elisa Visari è nata a Latina il 18 settembre del 2001 e non ha cominciato con la recitazione ma con la moda, diventando modella a 15 anni. Quindi si è iscritta a un corso di recitazione a Roma, per poi prendere lezioni di canto e fare un corso di doppiaggio. Il suo esordio davanti alla macchina da presa è avvenuto nel 2017 grazie a Gabriele Muccino, che l'ha voluta nel film corale girato sull'isola di Ischia A casa tutti bene. Del regista romano Elisa ha detto: "È una persona fantastica, sia umanamente sia sul lavoro" e ha ammesso che, mentre era sul set, quasi non si rendeva conto di essere in mezzo agli attori forse più bravi del cinema italiano. Muccino ha richiamato Elisa per il suo film successivo Gli anni più belli, affidandole la parte di Sveva Ristuccia, la figlia del personaggio di Pierfrancesco Favino. Tuttavia, prima di lavorare nuovamente con il regista de L'ultimo bacio, Elisa Visari ha impersonato la figlia di Riccardo Scamarcio nel noir Non sono un assassino. Poi, sempre nel 2019, la giovane attrice ha affiancato Fortunato Cerlino e Stefania Rocca nel film di Daniele Falleri Dietro la notte. Nel curriculum cinematografico di Elisa ci sono anche diversi cortometraggi e un Premio ricevuto dal Giffoni Film Festival: l'Explosive Talent Award.

Elisa Visari e la tv

Prima dell'esperienza in A casa tutti bene, Elisa Visari aveva già recitato. Aveva infatti interpretato un ruolo in Don Matteo 11, quello di Rebecca. Sempre per il piccolo schermo, Elisa ha fatto L'amore, il Sole e le altre Stelle, di Fabrizio Costa, un film con Anna Ferzetti, Vanessa Incontrada e Ricky Memphis. Il regista le ha affidato la parte della giovane protagonista Michela, che decide di porre fine alla sua verginità insieme all'amico di una vita. Sempre diretta da Fabrizio Costa, la Visari è apparsa in Luce dei tuoi occhi, fiction sulla danza con Giuseppe Zeno e Anna Valle.

I fidanzati di Elisa Visari: Nicolò Zaniolo e Andrea Damante

Nell’inverno del 2020, quindi non troppo tempo fa, Elisa Visari ha avuto una breve relazione con il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. La passione è scoppiata dopo che il calciatore aveva interrotto la sua relazione con la influencer Sara Scaperrotta. L'amore è durato poco e Zaniolo è tornato dalla sua precedente fiamma. Elisa, però, bella com'è, non ha versato tante lacrime e ben presto, per la precisione durante l'estate, ha rubato il cuore al vanesio e strafamoso Andrea Damante. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta in Trentino. Poi, nel mese di dicembre, sono andati a Dubai, e chi c'era a Dubai esattamente nello stesso periodo? Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Mah…

L'ultima notizia che riguarda la coppia risale a qualche giorno fa. Qualcuno ha infatti insinuato un allontanamento fra Elisa e Andrea, che sembravano in procinto di andare a vivere insieme. Che succederà? Come cantava Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.

Qualche curiosità su Elisa Visari