Migliorano le condizioni della 40enne romana dimessa oggi dall'ospedale Gemelli di Roma.

Sta meglio Eliana Michelazzo che due giorni fa ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni nella giornata di ieri.

La 40enne romana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e protagonista insieme a Pamela Prati e Pamela Perricciolo dello scandalo nato intorno al finto imprenditore Mark Caltagirone, ha trascorso le vacanze in Sardegna passando il ferragosto al Billionaire di Flavio Briatore, anche lui ricoverato a Milano dopo aver contratto il Coronavirus.

La Michelazzo ha denunciato quanto accaduto quella sera con foto, mostrando che nella pista da ballo le persone presenti non rispettavano alcuna distanza fisica. "Non si respirava, si sudava. Ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale", ha dichiarato la Michelazzo.

Eliana Michelazzo positiva al Coronavirus: "Ho avuto paura"

Sono al Gemelli da questa mattina.. - ha scritto la romana nella mattinata di ieri - ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento) pensavo di star meglio, ma invece questo virus cambia ogni giorno, state sereni, sto aspettando le risposte, qui sono bravissimiVi scrivo per tranquillizzarvi - ha proseguito oggi - sono appena rientrata a casa, non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento. I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli per fortuna sono buoni. Nulla di cui preoccuparsi. Rientra tutto nella prassi del Covid-19 Devo stare a riposo. rispettare la quarantena, in serenità. Nel caso questi sintomi dovessero ripresentarsi posso chiamare il Gemellli che provvederà alla mia salute. Vi ringrazio infinitamente per tutti i messaggi che mi stavate inviando. Appena mi riprendo un pochino vi rispondo uno ad uno.Un abbraccio a tutte le persone che non stanno bene a causa del Covid - ha poi concluso - Sicuramente le nostre ansie saranno le nostre paure..ma con 'aiuto di chi ci vuole bene affronteremo questo momento"