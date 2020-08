Eliana Michelazzo in ospedale per coronavirus: le condizioni sono gravi

Gossip TV

Momento difficile per l'ex agente di Pamela Prati. Al ritorno dalla Sardegna è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

"Poche ore fa ho ricevuto l'esito del tampone effettuato domenica 23 agosto. Sono POSITIVA al Covid-19. Ho qualche lievi sintomo, tra cui mal di testa, spossatezza, perdita dell'olfatto e sonno. Mi sono messa in quarantena non appena rientrata dalla Sardegna per il mio bene e per il bene ed il rispetto di tutte le persone che mi stanno accanto. La notizia è stata pubblicata frettolosamente sul web senza darmi il tempo di comunicarvelo di persona. Ci tenevo a precisare che non tutte le persone che ho frequentato in Sardegna sono risultate positive, non facciamo di tutta un'erba un fascio. Un coglio voglio darvelo, fate il tampone. E' importante", queste la parole dell'ex manager di Pamela Prati Eliana Michelazzo condivise attraverso una Ig Stories su Instagram ieri mattina. Dopo l'annuncio, come riparta oggi Adnkronos, la 40enne romana è stata è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma.

Eliana Michelazzo postiva al Coronavirus: "Al Billionaire non si respirava, si sudava, ammasso di persone mai viste prima!"

Le condizioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne protagonista l'anno scorso del Prati Gate, sarebbero gravi. Anche Eliana, come tanti altri Vip, ha trascorso le vacanze in Sardegna trascorrendo il ferragosto al Billionaire di Flavio Briatore, anche lui ricoverato a Milano dopo aver contratto il Coronavirus. Come è oramai noto, molti clienti del locale e parte dello staff si sono ammalati facendo diventare il Billionaire un vero e proprio focolaio. Eliana ha denunciato quanto accaduto quella sera con foto, mostrando che nella pista da ballo le persone presenti non rispettavano alcuna distanza fisica. "Non si respirava, si sudava. Ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale", ha dichiarato la Michelazzo.