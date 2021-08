Elettra Lamborghini conferma la Gravidanza: ''Ciao da noi tre''

Gossip TV

Elettra Lamborghini incinta? L’opinionista de L’Isola dei Famosi pubblica un selfie che sembra confermare la gravidanza.

Da diverse settimane Elettra Lamborghini semina, consapevolmente o no, alcuni indizi che hanno portato i fan a sospettare che l’ereditiera sia in dolce attesa. L’opinionista de L’Isola dei Famosi si trova in vacanza con il marito AfroJack e ha pubblicato un selfie che sembra confermare le voci sulla gravidanza.

Elettra Lamborghini e AfroJack presto genitori?

Elettra Lamborghini si gode un po’ di meritato relax dopo un anno piuttosto impegnativo, che l’ha vista lottare contro il Covid, prendere parte alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista e debuttare con il nuovo singolo ‘Pistolero’ che continua a scalare le classifiche ed è già un vero e proprio tormentone estivo. L’ereditiera più chiacchierata dello showbitz italiano è volata in Grecia, con il marito AfroJack per cercare un po’ di pace prima di affrontare nuovi ed elettrizzanti progetti.

Nelle ultime settimane, tuttavia, la Lamborghini ha fatto parlare di sé a causa di alcuni indizi, forse ingigantiti dai fan, che sembrano far pensare ad una gravidanza. Elettra non ha confermato né smentito la notizia, ma alcuni scatti e alcuni commenti hanno ingigantito la fuga di notizie, soprattutto dopo l’ultima foto postata su Instagram. La Lamborghini, infatti, mostra il suo fisico statuario e tonico, accompagnando il selfie con la scritta: “Selfie a Mykonos. Ciao da noi tre”.

Immediata la reazione dei fan che si sono riversati nella pagina della cantante in cerca di spiegazioni. In realtà, conoscendo l’ironia di Elettra, è facile presumere che con ‘noi tre’, lei intendesse sé stessa e il suo seno prosperoso. La Lamborghini continua ad ignorare le domande sulla sua gravidanza e chissà che prima della fine dell’estate non scoprendo tutti, annunciato di essere realmente in attesa del suo primogenito.