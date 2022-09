Elettra Lamborghini, attimi di terrore in volo: ''Nel bel mezzo della tormenta, i freni non funzionavano''

Gossip TV

Elettra Lamborghini e il marito AfroJack, di ritorno dalla Francia con il jet privato, vivono momenti di panico in volo.

Imprevisto in volo per Elettra Lamborghini e il marito AfroJack. La coppia, di ritorno da una fuga romantica a Parigi, è salita a bordo del jet privato per poi trovarsi immersi in una tormenta che ha rischiato di compromettere il loro atterraggio in sicurezza.

Elettra Lamborghi, paura sul jet privato: cosa è successo?

Elettra Lamborghini e il marito AfroJack si sono concessi qualche giorno di relax a Parigi, dopo un’estate trascorso sempre in viaggio per motivi lavorativi e non. La bella ereditiera ha scalato le classifiche con la hit “Caramello” e ha intenzione di concentrarsi sulla carriera, ribadendo a tutti coloro che vogliono sapere quando la coppia deciderà di allargare la famiglia di voler attendere, essendo concentrata sul lavoro così come lo è la sua dolce metà.

Il viaggio dei due giovani e spumeggianti coniugi è andato benissimo, mentre il ritorno a casa con il jet privato è stato un vero disastro e ha messo in grande pericolo Elettra e AfroJack. La cantante, che si prepara a tornate in Tv con un nuovo programma su Sky, ha raccontato quanto accaduto, documentandolo su Instagram.

“A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli.Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare “i freni non funzionano”. Ci schiantiamo nell’erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato”.

Elettra ha avuto molta paura per la sua incolumità, rischiando di schiantarsi con il jet privato a causa del maltempo esagerato che l’ha accolta e di un problema ai freni. Fortunatamente stanno tutti bene, passato il grande spavento.