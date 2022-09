Elena Morali shock, arrestata in Thailandia: cosa è successo

Gossip TV

Elena Morali e Luigi Favoloso, in viaggio in Thailandia, hanno vissuto momento di panico quando la polizia locale ha arrestato la showgirl.

Elena Morali e Luigi Favoloso, più innamorati che mai, sono partiti per un lungo e avventuroso viaggio alla scoperta della Thailandia. Qui, tuttavia, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show è finita in manette, e la storia è assurda.

Elena Morali ha rischiato la prigione in Thailandia!

Innamorati, felici e spensierati, Elena Morali e Luigi Favoloso hanno deciso di lasciare per qualche settimana l’Italia e trascorrere le loro vacanze estive alla scoperta della Thailandia, meta sempre più amata dai viaggiatori per le sue bellezze storiche e naturalistiche. Qui, tuttavia, Elena ha vissuto momenti di vero terrore, come ha raccontato lei stessa insieme a Luigi in alcuni video su Instagram. Mentre si trovavano a Phuket, Elena è stata arrestata dalla polizia locale.

La coppia, infatti, è stata fermata da un posto di blocco e gli agenti, trovando un pacchetto di sigarette non classificabili come elettroniche, ha messo le manette alla Morali e ha annunciato che la donna avrebbe passato la notte in prigione per un’effrazione mai commessa, minacciando Luigi di pagare una certa somma per evitare il carcere alla sua compagna. Prima 1500 euro poi addirittura 3000 euro per il rilascio immediato che, vedendo Elena in pericolo, Luigi ha accettato immediatamente di pagare correndo al bancomat con la polizia al seguito.

Fortunatamente lo sportello ha erogato meno soldi del previsto e gli uomini si sono accontentati, ma la paura è stata tanta e soprattutto il senso di impotenza in quanto turisti, a cui sono stati sequestrati i telefoni e impedito di parlare con la propria Ambasciata. Elena e Luigi, superata la frustrazione, hanno voluto raccontare a tutti ciò che hanno subito per mettere altri turisti in guardia contro le truffe.