Edoardo Donnamaria e la battuta sulla gravidanza Aurora Ramazzotti, pioggia di critiche

Gossip TV

Il pancione di Aurore Ramazzotti è stato oggetto dell'ironia di Edoardo Donnamaria: piovono critiche sull'ex gieffino

Aurora Ramazzotti, è ormai prossima al parto. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è all'ultimo mese di gravidanza e diventerà mamma i primi giorni di aprile.

Edoardo Donnamaria e l'ironia su Aurora Ramazzotti

Una gravidanza, quella di Aurora, quotidianamente testimoniata da notizie e foto della sue condizioni con cui tiene prontamente aggiornati i suoi follower. Ieri, uno dei più grandi amici della 26enne romana, Tommaso Zorzi, ha condiviso una nuova foto della Ramazzotti con ben visibile il suo pancione. Ad accompagnare lo scatto, la frase "Zio can't wait to meet you" ovvero "Zio non vede l’ora di conoscerti".

Tra i vari commenti è apparso quello di Edoardo Donnamaria, il giovane volto di Forum reduce dalla sua avventura al Gf Vip. "Ma non è che sono due?", ha scritto l'ex gieffino suscitando una pioggia di critiche.

"Queste battute da non fare ad una quasi mamma", si legge nei commenti di replica e ancora "ma quanto poco tatto con questi commenti?", e ancora: "Edoardo che non sia molto intelligente è risaputo".

Alcuni hanno fatto notare che quella di Donnamaria era una semplice battuta ironica e che inoltre i due sarebbe amici. Aurora non ha tuttavia risposto al commento del fidanzato di Antonella Fiordelisi. Quest'ultima, proprio ieri, ha condiviso una serie di foto e video in compagnia di Edoardo con cui è ormai inseparabile dalla conclusione del reality show. "Grazie a te so cosa è l’amore" ha scritto Antonella. Un post che ha fatto letteralmente impazzire i fan dei Donnalisi