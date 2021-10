E' finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Lei sbotta: "Un’altra famiglia rovinata per una tr**a", lui salta gli allenamenti

Gossip TV

Il clamoroso gossip sulla coppia: il calciatore l'avrebbe tradita con la sua amica Eugenia Suarez

E' esploso un gossip clamoroso sulla coppia formata dalla showgirl e procuratrice sportiva italo-argentina Wanda Nara e il noto calciatore attualmente in forza al Paris Saint-Germain Mauro Icardi, sposati dal 2014. Nella giornata di ieri, la Nara ha postato una frase in una Ig Stories che ha fatto il giro del mondo in poche ore: "Un’altra famiglia rovinata per una tr**a". E non è finita qui perché la 34nne originaria di Buenos Aires, ha cancellato tutte le foto con l'attaccante e ha smesso di seguirlo su Instagram. Secondo i media locali, Icardi l'avrebbe tradita con la 29enne Maria Eugenia Suarez, attrice, cantante e grande amica di Wanda Nara.

Un'ulteriore conferma della fine della storia tra la Nara e Icardi è arrivata anche dalla giornalista di Ker Weinstein che sul suo profilo Instagram ha rivelato che Wanda le avrebbe scritto “Mi sono separata”. Sposati dal 2014, la coppia ha due figlie, Francesca e Isabella. La relazione tra i due fece molto scalpore in quanto la showgirl argentina pare avesse interrotto la relazione con Maxi López proprio per Icardi. Con López il matrimonio durò dal 2008 al 2013 e la coppia ha avuto tre figli: Benedetto, Valentino e Costantino.

Intanto, l'attaccante della squadra francese non ha preso parte all'allenamento mattutino in preparazione per il match di martedì in Champions League contro il Lipsia. Il Paris Saint-Germain, ha fatto sapere di avere concesso all'attaccante un permesso per "motivi familiari".