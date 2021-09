Duro botta e risposta tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni de I Cesaroni: volano accuse e offese sui social

Gossip TV

Scontro di fuoco sui social tra i due ex protagonisti della serie I Cesaroni.

Micol Olivieri e Niccolò Centioni, Alice e Rudi nella popolare serie tv I Cesaroni, si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta sui social. Uno scontro di fuoco in cui sono volate offese e accuse reciproche.

Duro scontro sui social tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni de I Cesaroni

A distanza di alcuni anni dalla loro partecipazione a Pechino Express e dall'ultima stagione de I Cesaroni, Micol e Niccolò sono tornati a stuzzicarsi sui social. Tutto è iniziato quando Micol, attraverso delle storie Instagram, è tornata a parlare del loro difficile rapporto: "Ho deciso di togliermi qualche sassolino dalle scarpe [...] Le discussioni di cui parla questo ragazzo che ha lavorato con me per anni, sono discussioni che avevamo come fratello e sorella, perché noi siamo cresciuti come fratello e sorella. Quindi avevano un peso relativo. Le discussioni che non sono state montate durante Pechino Express, a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola".

"Dopo Pechino Express abbiamo girato l’ultima serie de I Cesaroni insieme. Nonostante durante questa pausa io avessi letto le sue affermazioni, e soprattutto una sua frase che diceva 'se partivo con il mio cane era meglio', io ho deciso di andare avanti e di lasciar perdere" ha affermato la Olivieri spiegando i motivi che l'hanno spinta a chiudere con Centioni "Crescendo insieme a lui gli ho sempre fatto passare qualsiasi cosa, come farebbe una sorella maggiore. Dopo che si è conclusa l’ultima stagione de I Cesaroni, io ero incinta, ho iniziato a leggere nuove dichiarazioni, sempre su questo. A quel punto quando una persona si permette di minare alla serenità mia e della mia famiglia, è fuori. Sfruttare la notizia della mia gravidanza, del mio matrimonio e della nascita di mia figlia, perché lui in tutti questi momenti ha rilasciato delle dichiarazioni, mi è sembrato molto squallido. Allora ho deciso di non avere più niente a che fare con questa persona".

Parole che non sono piaciute a Niccolò che ha così replicato: "Vorrei tacere perché sarebbe meglio in questi casi, visto che ho già spiegato tutto e non c’era bisogno di alzare tutto questo polverone inutile su un fatto successo quando ancora esistevano i dinosauri sulla terra. Micol sostiene che non sia vero il fatto che avevamo discussioni durante Pechino Express. Infatti, non c’erano. Come ho già detto, lei semplicemente mi trattava come un deficiente e io non replicavo perché ero e sono una persona educata. [...] Del fatto, poi, che io abbia usato la sua immagine per popolarità, non credo di averne avuto bisogno visto che a quei tempi eravamo sulla cresta dell’onda. [...] Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L’ultima volta che ho parlato con lei era 8 anni fa… Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione. A me sembra più questo, squallido… Sei l’influencer dei miei stivali".