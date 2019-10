Dopo la lite con Barbara D'Urso, arriva il Tapiro a Marco Columbro: "Usato per fare ascolti"

Gossip TV

Il conduttore chiede scusa al pubblico ma rincara la dose contro la D'Urso

Dopo lo scontro accesissimo di domenica scorsa, tra Barbara D'Urso e Marco Columbro durante terza puntata di Live - Non è La d'Urso, l'ex conduttore toscano è stato raggiunto a Milano dall'inviato di 'Striscia la Notizia', Valerio Staffelli, per la consegna del famigerato Tapiro D'oro.

Columbro ha approfittato delle telecamere del tg satirico per chiedere scusa al pubblico per i toni utilizzati ma, con la padrona di casa, ha inaspettatamente rincarato la dose:

"Non sono abituato a fare il Vittorio Sgarbi della situazione, mi dispiace e vi chiedo scusa. Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti. Era un fake, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra. Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara io ti voglio bene, ma questa volta hai toppato, mi spiace!"

L'ex conduttore di Paperissima, ha poi voluto specificare che le sue esternazioni molto criticate alla D'Urso (quando le ha minacciato di strapparle il vestito), erano parole ironiche che avevano l'intento solo di stemperare la tensione: "Ho fatto una battuta! Volevo sdrammatizzare, non volevo essere maschilista o violento, non è nelle mie corde."