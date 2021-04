Domenica Live, Pierpaolo Pretelli in studio con il figlio Leo: la reazione di Ariadna Romero

Gossip TV

Ariadna Romero contraria all'ospitata di Pierpaolo Pretelli con il figlio Leonardo a Domenica Live? Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più innamorati che mai e, ora che anche il piccolo Leo ha approvato la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip tutto è ancora più magico. Pierpaolo è stato ospite dello studio di Domenica Live insieme al figlio, ma Ariadna Romero non sembra essere molto d’accordo con la scelta del suo ex compagno. Ecco cosa ha scritto la bellissima showgirl su Instagram.

Domenica Live, Pierpaolo Pretelli si presenta in studio con Leonardo

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei protagonisti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex Velino ha fatto parlare di sé per il flirt con Elisabetta Gregoraci, e poi per la storia d’amore con Giulia Salemi sbocciata sotto gli occhi di milioni di spettatori. Pierpaolo e Giulia sono innamoratissimi e hanno dimostrato che il loro sentimento va oltre le telecamere, al punto che il gieffino ha deciso di presentarla all’adorato figlio Leonardo. La coppia vive una relazione intensa, mentre la famiglia di Pierpaolo sembra iniziare ad accettare la presenza della nuova fidanzata soprattutto dopo che Ariadna Romero ha aiutato Giulia ad inserirsi nel nuovo contesto familiare, anche per amore e per la serenità del figlio.

Mentre la Salemi affronta la domanda scomoda di Dayane Mello, la prima ospite del suo programma Salotto Salemi, il Pretelli si presenta a Domenica Live con Leo. Il piccolo è accolto con estrema dolcezza da Barbara d’Urso, che ha voluto anche fare una sorpresa all’ospite con la complicità di Giulia. L’influencer italo-persiana ha inviato un videomessaggio molto sentito, parlando di Pierpaolo come del suo principe azzurro.

Ariadna Romero contraria all’ospitata del figlio Leo a Domenica Live?

Nel salotto di Domenica Live è andato in scena un bel ritratto di famiglia, ma molti telespettatori hanno trovato ingiusto mostrare un bambino così piccolo in diretta televisiva. Secondo gli utenti del web, infatti, un conto è vivere una storia d’amore nata davanti alle telecamere e continuare ad aggiornare i fan che ormai si sono affezionati, un altro conto è mettere in difficoltà il bambino. Ariadna Romero ha deciso di rispondere per le rime, difendendo la scelta del suo ex compagno.

“A volte le dinamiche famigliari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza […] Leo ha due genitori. Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui. E anche il modo di gestirla con Leo. Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace. Pe Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma vedere mamma e papà che vanno d’accordo […] Mi posso sbagliare, ma quando vedo mio figlio sorridere sereno e felice mi rincuoro da sola e vado avanti a modo mio. L’amore genera amore, sempre”. Voi cosa ne pensate?