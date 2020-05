Gossip TV

La showgirl sarda è tornata ospite nel talk show domenicale di Rai 1.

A quasi un anno e mezzo dalla nota interivsta che accese i riflettori sul caso mediatico dell'anno di Mark Caltagirone, è tornata a Domenica In, la showgirl sarda Pamela Prati in studio accanto a Mara Venier per presentare il suo libro, "Come una Carezza".

Domenica In, Pamela Prati in lacrime da Mara Venier: "Io plagiata. Esperienza tremenda, crudele e cattiva

Un libro in cui l'ex star del Bagaglino ha voluto raccontarsi mettendo a nudo se stessa: "Da tanto tempo mi chiedevano di scrivere un libro e non avevo tanto il coraggio di raccontarmi - ha dichiarato la Prati nel talk show della Venier - Dopo quello che mi è successo mi sono detta che era giunto il momento di raccontarmi totalmente. Parla d’amore, ma devo dire che sono stata tanto amata ma diciamo che ho dato più io. A questo libro ci lavoravo da tempo. Ce la voglio mettere tutta e voglio far capire fino in fondo chi sono." Una vita, quella della showgil sarda, non facile, in cui tante volte ha dovutro trovare la forza di rialzarsi: Mio padre ci ha lasciate da sole ed è partito per la Germania. Allora i figli di una coppia non sposata erano dei “bastardi” e quella parola a me ed ai miei fratelli ha fatto male e ancora adesso fa male. Siamo stati strappati da nostra madre: io avevo 2 anni e mio fratello 6 mesi e siamo andati a sud a Cagliari. La mia mamma veniva una volta al mese con il pullman a Tempio e ci portava da mangiare. Io ancora la vedo, tutto di lei è vivo. La sento ancora qui e le sue carezze. Sono stata in collegio fino a 8 anni e dopo 6 di vita in collegio mamma è riuscita con tanti sacrifici e forze a portarci fuori di lì [...] Mia mamma è l’amore più grande che potessi avere dalla vita e mi è stato tolto, ecco perché non riesco a superarlo. Mia madre è stata la mia vita."

Sul caso di Mark Caltagirone e l'intervista che rilasciò dalla Venier dando vita al caso mediatico dell'anno, Pamela ha dichiarato: "Chiedo scusa. Chiedo scusa a te, chiedo scusa al pubblico, sono stata plagiata. Io non vi ho mai tradito, ho fatto tanta fatica, tanta gavetta per diventare chi sono diventata e voglio che quella parte di pubblico che mi ha amata, mi continui ad amare. Purtroppo ne ho dovuto parlare e nel libro c’è il capitolo di questa trappola mortale. Quando leggeranno il libro capiranno quanto è stato facile farmi del male."

La Venier ha mandato in onda proprio alcuni spezzoni di quell'intervista affermando che anche lei fatica a riconoscerla. A tal proposito, la Prati non ha nascosto del dolore nel rivedersi: "Io non mi riconosco Mara. Quest’intervista quando la vedo mi fa tanto male perché si vede che sono plagiata. Mi è stato detto di dire così. Hanno plagiato in passato anche Michelle Hunziker e le hanno fatto fare qualsiasi cosa. Lo stesso sistema ha colpito anche Alfonso Signorini ed anche una politica, Wanda Ferro. Avevo perso l’obiettività, in balia di un sistema che fa del male a tante persone nel mondo e quindi va anche fermato. Per questo insieme al mio avvocato, Lina Caputo, vogliamo fare un'associazione per invitare le donne che hanno vergogna di parlare e alle quali è successo quello che è successo a me".

"Sono stata proprio una stupida, una cretina a caderci con tutte le scarpe - ha continuato - Quello era un momento di grandissima fragilità. È sempre stato il sogno della mia vita il matrimonio, diventare mamma. Dopo tutto quello che ho passato non mi meritavo questo. Che dolore. Hanno usato i bambini per mettere in mezzo me. Io non ho mai messo in mezzo dei bambini, li hanno messi in mezzo loro. Non lo potei mai fare, proprio perché quella bambina che ha sofferto così tanto non potrebbe mai fare del male ad un bambino, mai. Piuttosto preferisco morire."

La Prati ha poi rilevato il momento preciso in cui ha capito che era stata vittima di una truffa: "Quando mi hanno fatto vedere in uno studio legale chi era il mio futuro marito e mio figlio. Mi prendono in giro sul web e non bisogna fare questo perché bisogna cercare di capire. Mi ha fatto male essere passata per quella che non sono. Essere giudicata in un modo non corretto. Essere accusata di aver inventato tutto. Io non ho inventato, ho creduto. Ho soltanto sofferto, mi rimane una grande amarezza. Aspetto seduta con calma la mia rivincita, la mia rinascita come donna forte che ama tantissimo se stessa. Ho dato un taglio a tutte le persone che ritenevo non giuste per me, ho trovato dei nuovi amici fantastici. Un’esperienza tremenda, crudele e cattiva. Sono ritornata pantera."