DOC - Nelle tue mani, Intervista Esclusiva a Silvia Mazzieri: "Alba si mostrerà per quella che è veramente"

Silvia Mazzieri, la giovane interprete di Alba Patrizi in DOC-Nelle tue mani, si racconta a Comingsoon.it.

Giovane, bella e talentuosa. Silvia Mazzieri è uno dei volti più amati della fiction italiana. Classe 1993, l'attrice toscana vanta un percorso professionale e artistico molto importante. Reduce da Braccialetti Rossi, Il Paradiso delle Signore, La strada di casa e Vivi e Lascia Vivere, Silvia è tra i protagonisti della serie DOC - Nelle tue mani dove interpreta Alba Patrizi affianco a Luca Argentero e Matilde Gioli. Un personaggio che, sin dall'inizio, ha conquistato milioni di telespettatori sia per la sua sensibilità ed empatia sia per il rapporto speciale nato con il suo collega Riccardo Bonvegna (interpretato dall'attore Pierpaolo Spollon).

In attesa di rivederla stasera nei panni della giovane specializzanda Alba, conosciamo meglio Silvia Mazzieri: dalla sua passione per la recitazione all'arrivo sul set di DOC, la fortunata fiction di Rai 1 ispirata alla vera storia del primario Pier Dante Piccioni. Ecco cosa ha raccontato a noi di Comingsoon.it.

Ciao Silvia, sei giovanissima, ma alle spalle hai già una brillante carriera televisiva. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo dello spettacolo, nonostante il tuo passato da studentessa e da atleta?

È avvenuto tutto in maniera graduale grazie al lavoro e all'esperienza a Miss Italia. Io non facevo neanche le recite a scuola, ero e sono ancora timida. Ora so gestire meglio la mia timidezza. Paradossalmente, il set è un posto che, nonostante l'ansia quando poi mi sono trovata davanti alla macchina da cinepresa, mi faceva stare bene. C'era un qualcosa di magico. Il nostro lavoro ti dà la possibilità di vivere altre storie e con la fantasia andare oltre. È quello che un pò ci salva a tutti quanti.

Sei stata e sei tutt'ora la protagonista di molte fiction di successo come Braccialetti Rossi, Vivi e Lascia Vivere e DOC-Nelle tue mani. Qual è, secondo te, la chiave del successo di queste serie?

Io sono molto fortunata perchè sono serie a cui sono molto legata e che hanno lanciato messaggi molto importanti. Trattano tutte dei temi umani, importanti dove la gente può trovare delle risposte e non sentirsi sola. Parlano molto la lingua del pubblico. La gente ha bisogno di rispecchiarsi nei personaggi che vengono raccontati.

In DOC interpreti Alba Patrizi, una giovane specializzanda di Medicina Interna, spesso in contrasto con le proprie emozioni e innamorata del suo collega Riccardo Bonvegna. Cosa hanno in comune Silvia e Alba?

Io sono molto affezionata ad Alba proprio perché siamo simili. A volte riuscire a far vedere degli aspetti di una persona e rendersi conto che il pubblico ama il personaggio di Alba dà una grande spinta. La fragilità e la sensibilità che si trasformano in forza e la determinazione nell'affrontare le situazioni e cambiarle, soprattutto in amore e nel lavoro. Proprio come ha fatto Alba, che ha trovato il coraggio di dichiararsi a Riccardo e affrontare la madre.

Puoi anticiparci qualcosa sull'evoluzione del tuo personaggio?

Le nuove puntate saranno delle montagne russe (ride ndr). Alba, sempre alla ricerca della verità, cercherà in tutti i modi di mostrarsi veramente per quella che è. Aiuterà Riccardo, gli resterà accanto. Non posso dire altro.

Tra tutti i personaggi interpretati finora, ce n'è uno a cui sei legata in particolar modo?

Doc mi ha dato tantissimo e ne sono felicissima. Ogni serie che ho fatto è arrivata in un momento molto particolare della mia vita come se mi avesse accompagnato nel mio percorso di crescita sia artistica che personale. A ogni serie sono legata per motivi diversi. Come un puzzle, che sperò alla fine sarà bellissimo.

Progetti futuri. Dove ti rivedremo?

Stasera con Doc e poi nel nuovo film Rai Cinema, Bentornato Papà. È stata una delle esperienze più belle per il clima e per il gruppo di lavoro. È stato veramente incredibile, ho visto posti meravigliosi. Prima di chiudere vorrei ancora una volta ringraziare il pubblico che ci regala sempre grandi emozioni. Ci tengo veramente tanto a ringraziare tutte le persone che ci seguono.