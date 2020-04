DOC - Nelle tue mani: Ecco chi è Pierpaolo Spollon, l'attore che interpreta Riccardo Bonvegna nella Fiction

Gossip TV

In occasione dell'ultima puntata di DOC Nelle tue mani, in onda stasera su Rai1, conosciamo meglio il giovane attore Pierpaolo Spollon, uno dei protagonisti della Fiction di successo con Luca Argentero.

Ultimo imperdibile appuntamento della prima stagione stasera, giovedì 16 aprile 2020, su Rai 1 con DOC - Nelle tue mani, la serie campione di ascolti ispirata alla storia vera del primario Pierdante Piccioni e che vede Luca Argentero nei panni del protagonista. Nel cast, ricco di personaggi molto interessanti, troviamo anche Riccardo Bonvegna, interpretato da Pierpaolo Spollon.

Conosciamo meglio Pierpaolo Spollon, Riccardo Bonvegna di DOC - Nelle tue mani

Conosciamo meglio Pierpaolo Spollon, l'attore che nella fiction DOC - Nelle Tue Mani interpreta Riccardo uno specializzando al primo anno di Medicina Interna. Classe 1989, Pierpaolo ha avuto una vita molto tranquilla. Si iscrive al liceo scientifico e proprio durante gli anni della scuola partecipa ai casting per il film La Giusta Distanza e inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Non è un volto nuovo in Rai, difatti questa non è l’unica fiction in cui lo abbiamo visto recitare. L’attore è anche Marco Allevi, giovane appassionato di fotografia, nella serie L’Allieva.

In suo personaggio in DOC - Nelle tue mani, si contraddistingue per il suo approccio empatico con tutti i pazienti dell’ospedale. La sua filosofia è il sorriso perché secondo lui anche una risata può essere una buona cura. A renderlo così dolce e sensibile è il suo passato. Sul finale della terza puntata della fiction, infatti, si scopre che dieci anni prima Riccardo e Andrea Fanti si erano già incontrati: il dottore gli aveva salvato la vita amputandogli la gamba. Successivamente, a causa di un grave trauma, Andrea perde la memoria dimenticando inesorabilmente gli ultimi dieci anni della sua vita. Nonostante Riccardo ricordi benissimo quanto accaduto, resta un mistero il motivo per cui il ragazzo decide di non rivelargli la sua vera identità.

Vi ricordiamo che la quarta puntata non coincide con la conclusione effettiva della fiction Doc - Nelle tue mani. Secondo quanto dichiarato in più occasioni da Luca Argentero, sono previste infatti ben altri quattro appuntamenti prima dell'atteso Finale di Stagione.