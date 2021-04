Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman: "Il matrimonio non è saltato, sono molto felice"

Gossip TV

Dopo le voci sulla crisi e la rottura con Can Yaman, Diletta Leotta svela la verità sul rapporto con la star di Daydreamer.

Can Yaman e Diletta Leotta si amano e il matrimonio non è saltato. Dopo le insistenti voci sulla crisi e la rottura, la giornalista sportiva confida a Valerio Staffelli, invaio di Striscia la Notizia, di essere felice al fianco della star di Daydreamer e mette a tacere tutte le indiscrezioni.

Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta incuriosisce e divide il pubblico. L’attore e protagonista di Daydreamer ha trovato l’amore al fianco della giornalista sportiva, peccato che in molti sembrano non crede a questa favola. Quando Can è volato in Turchia, disattivando senza preavviso il suo profilo Instagram, si è parlato di un’improvvisa rottura.

Lo scoop, lanciato da Pirrotta a Ogni Mattina, è stato smentito dalla diretta interessata. Diletta, dopo aver ricevuto il celebre Tapiro d’oro da Valerio Staffelli, volto iconico di Striscia la Notizia, ha dichiarato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”.

Nessuna crisi all’orizzonte dunque, come svelerà il servizio di Staffelli che andrà in onda nella puntata di oggi alle 20.30 su Canale5. Ora, dunque, resta solo da scoprire quando e dove si terranno le nozze più attese dell'anno!