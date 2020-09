Gossip TV

Diletta Leotta rompe il silenzio sul presunto flirt con il calciatore Zlatan Ibrahimovic, e chiarisce la situazione con Daniele Scardina.

Diletta Leotta sa sempre come far parlare di sé. La bella giornalista siciliana ha trascorso un’estate piuttosto movimentata, a causa della rottura con Daniele Scardina e le voci sul presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic. Dopo mesi di silenzio, Diletta ha deciso di rivelare tutta la verità, parlando anche della sua storia professionale che sarà racchiusa nella sua prima autobiografia.

Diletta Leotta smentisce il flirt con Ibrahimovic

Tra le donne più amate e contestate del panorama italiano c’è lei, Diletta Leotta. Giornalista sportiva, valletta di Sanremo e ora anche scrittrice. Diletta continua a conquistare successi lavorativi e ad essere al centro del gossip. Questa estate, infatti, la siciliana ha annunciato la rottura con Daniele Scardina, lasciando tutti molto stupiti.

Il pugile si è detto ancora preso dalla sua ex e si vocifera che Daniele abbia tentato di riconquistarla, mentre entrambi si trovavano in vacanza in Sardegna. Proprio qui, a ridosso del suo compleanno, la Leotta è stata pizzicata in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. I due hanno collaborato per un noto marchio di fitness e si è vociferato che l’amicizia fosse diventata qualcosa di più. Ora, Diletta ha deciso di rompere il silenzio e, tra le pagine di ‘Chi’, ha rivelato: "Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate".

Sebbene al momento non ci sia un altro uomo nella sua vita, e di certo non Zlatan, la giornalista sportiva sembra decisa a prendersi del tempo per conoscersi meglio, e non ha intenzione di rimettersi in piazza troppo presto dopo la rottura con Scardina. Tra pochi giorni, uscirà la prima autobiografia della Leotta, dal titolo ‘Scegli di sorridere’, che parlerà dei suoi esordi e della sua vita in Sicilia, fino al trasferimento a DAZN. Cosa ha spinto Diletta ha lasciare la famiglia di Sky? "All’inizio non è stato facile, una collega mi aveva anche detto “ti hanno presa solo per le te**e”, ma non ho certo lasciato Sky per questa ragione… Ho scelto di andare a Dazn perché era una nuova sfida e perché sentivo che il mercato della tv satellitare stava cambiando", ha ammesso la bellissima siciliana.