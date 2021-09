Diletta Leotta provoca Can Yaman? ''Per amore ho fatto follie''

Gossip TV

Diletta Leotta lancia una frecciatina a Can Yaman dopo la fine della storia d’amore.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è finita. La coppia che ha fatto parlare di sé per mesi continua ad attirare l’attenzione, anche dopo il repentino allontanamento. Mentre Can si dedica alle fan, dopo una notte da leoni a Belgrado e la preparazione per il red carpet del Festival di Venezia, la bella giornalista di DAZN parla d’amore, lanciando una bella provocazione all’attore turco.

Diletta Leotta punge Can Yaman dopo la rottura

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati, gettando i fan della coppia nel dubbio. Cosa è successo tra loro? Can e Diletta sembravano pronti al grande passo, dopo le presentazioni in famiglia che hanno fatto sognare i loro sostenitori, poi qualcosa si è rotto, tanto che Diletta ha preferito festeggiare i suoi 30 anni da sola. Can si è consolato girando l’Italia in cerca di un po’ di relax, per poi volare a Belgrado dove si è concesso una notte da single, tra balli erotici e cocktail insieme all’inseparabile Roberto Macellari.

Lo Yaman è tornato nella Capitale, per preparasi al red carpet del Festival di Venezia, dove verrà premiato, e qui potrebbe incrociare proprio la giornalista di DAZN. Nel frattempo, Diletta ha postato alcune foto che la ritraggono a Guess My Age, programma condotto da Max Giusti, del quale sarà ospite nella nuova edizione, per poi confidare alcune impressioni sui rapporti di coppia nel salotto di Venus Club.

“Follie d’amore? Ne ho fatte tante. Adesso ogni giorno è una follia. Anche solo il fatto di ritagliarsi del tempo per stare con la persona che ami, già questa è una follia d’amore”, ha svelato la Leotta alla presentatrice Lorella Boccia. La frase di Diletta non è passata inosservata, visto il momento che sta affrontando dopo la fine della relazione con Can, e in molti ci hanno letto una chiara stilettata ai danni del suo ex fidanzato. Insomma, al momento i motivi dell’addio rimangono avvolti nel buio e i fan sperano che Can e Diletta chiariranno la situazione, magari provando a concedersi una seconda occasione.