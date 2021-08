Diletta Leotta, polemica per le ''Donne Lampadario'' alla festa di compleanno

Gossip TV

Diletta Leotta festeggia i suoi 30 anni senza Can Yaman ma ai fan non sfugge un particolare poco gradito.

Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 30 anni con un white party esclusivo, alla presa degli amici di sempre e di volti noti dello spettacolo. Mentre Can Yaman si è tenuto a debita distanza, calato in un assordante silenzio stampa, la giornalista siciliana è finita nella bufera per la presenza delle ‘donne-lampadario’ durante i suoi festeggiamenti.

Diletta Leotta sotto accusa per le Donne - Lampadario

La bella Diletta Leotta, avvolto in un abito esclusivo firmato dallo stilista siciliano Claudio Di Mari, ha festeggiato i suoi 30 anni con un esclusivo white party, insieme agli amici e a molti volti dello shobitz italiano. La giornalista sportiva si è mostrata serena e appagata, nonostante l’assenza di Can Yaman ai festeggiamenti, che sembra confermare la rottura definitiva tra i due. Il divo turco, infatti, non solo non si è presentato a Catania, sebbene fosse tornato in Italia da qualche giorno, ma ha anche evitato qualsiasi affettuosità pubblica sui social.

A scatenare la polemica, tuttavia, non è stata l’assenza dello Yaman quanto la presenza di giovani ragazze, pagate per simulare eleganti lampadari e creare atmosfera durante il party. Le “donne lampadario” non sono piaciute affatto ai fan della Leotta, che hanno commentato molto severamente la scelta della bella siciliana. Molti utenti, infatti, hanno gridato allo scandalo, sottolineando come sia possibile che le donne siano usate come ‘soprammobili’, degradando la figura femminile per una semplice festa.

Accuse pesanti quelle rivolte a Diletta, che ancora non ha preso la parola sui social, ma bisogna anche tenere in considerazione che queste ragazze hanno scelto volontariamente di vestire i panni di lampadari per intrattenere gli ospiti, e possono essere considerate alla stregua di mimi o ragazze immagine. Il dibattito è aperto, voi cosa ne pensate?