Diletta Leotta parla per la prima volta del flirt con Francesco Monte

Nelle ultimissime ore, è impazzato il gossip intorno ad un nuovo presunto flirt tra Diletta Leotta e Francesco Monte. I due sono stati avvistati insieme in treno ed è inoltre spuntato un video della conduttrice siciliana in cui, gli utenti più attenti, hanno ascoltato la voce dell'ex tronista in sottofondo. A questi rumors, fanno seguito like reciproci sui social e pare che l'ex fidanzata di Monte, Giulia Salemi, abbia smesso di seguire la Leotta su Instagram.

Intervista da Tabloit, la Leotta ha voluto fare chiarezza sul recente gossip che la vede protagonista, specificando che non c'è alcun storia d'amore con Monte e che tra loro esiste un semplice rapporto di amicizia. La conduttrice di DAZN, è tornata da poco single, dopo la conclusione della sua lunga relazione con il dirigente televisivo Matteo Mammì, mentre il bel tarantino, ha detto addio all'influencer italo-persiana Giulia Salemi, conosciuta durante la terza edizione del Gf Vip.