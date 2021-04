Diletta Leotta bacia Ryan Friedkin: le Foto incastrano la fidanzata di Can Yaman

Gossip TV

Diletta Leotta paparazzata in atteggiamenti intimi con Ryan Friedkin, ma qualcosa non torna a proposito del gossip sulla bella fidanzata di Can Yaman.

Diletta Leotta è finita al centro di un mare di polemiche e sembra essere sempre più difficile liberarsi dei gossip piccanti sulla sua vita privata. La fidanzata di Can Yaman, infatti, è stata pizzicata in compagnia di Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma, e ora arrivano alcuni scatti inequivocabili che immortalano un bacio a confermarlo. C’è qualcosa, tuttavia, che non torna e che potrebbe scagionare la Leotta e dissipare i dubbi sul suo rapporto con lo Yaman.

Diletta Leotta incastrata da una foto? Il bacio con Ryan Friedkin

Che la carriera giornalistica di Diletta Leotta sia accompagnata dai gossip sulla sua vita privata è ormai un fatto assodato. La siciliana è il sogno proibito di molti uomini e non ha mai nascosto le questioni private, condividendo anche i momenti più belli e più brutti sui social. Negli ultimi mesi, Diletta è finita al centro delle polemiche per la sua storia d’amore con Can Yaman. Lui, il divo turco del momento, si è trasferito in Italia per le riprese della serie tv Sandokan ed è rimasto folgorato da Diletta. Non tutti credono a questo sentimento e, secondo molti utenti del web, questa unione non sarebbe altro che un’eccezionale trovata pubblicitaria.

Dopo essere stata accusata di aver tradito il suo sensuale fidanzato, Diletta ha sbottato sui social difendendo il proprio onore e la relazione con Can. La giornalista si è detta stanca di doversi difendere dall’accusa di essere una ‘mangia-uomini’ e ha trovato l’appoggio di moltissimi fan, ma anche la critica velenosa di Selvaggia Lucarelli. Dopo aver dunque smentito il gossip sul suo incontro con Ryan Friedkin in un hotel di Roma, ecco che il settimanale Oggi contraddice la giornalista pubblicando le foto di un bacio passionale tra loro.

Immediata la reazione dei sostenitori dello Yaman, preoccupati che la siciliana avesse preso in giro il loro beniamino tutto muscoli. Lui, a dispetto delle previsioni, non si è scomposto e ha deciso di mantenere il silenzio stampa. Lo scoop del settimanale, tuttavia, è accompagnato da una didascalia eloquente che spiega che il bacio tra Diletta e Ryan sarebbe avvenuto a dicembre, dunque molto prima che la siciliana conoscesse Can. Questo scagiona definitivamente la giornalista sportiva, ma state pur certi che il prossimo scandalo è dietro l’angolo.