Diletta Leotta avvistata con un altro uomo in Hotel: è finita con Can Yaman?

Diletta Leotta rassicura sulla storia d'amore con Can Yaman, poi viene pizzicata in hotel con un altro uomo.

Aleggia il mistero sulla storia d’amore di Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo che il divo di Daydreamer ha fatto ritorno in fretta e furia in Turchia, disattivando il suo account Instagram, si è pensato ad una crisi di coppia molto profonda. Crisi smentita dalla Leotta che, tuttavia, poche ore fa è stata pizzicata in hotel insieme ad un altro uomo. Che succede tra Can e Diletta?

Diletta Leotta con un altro uomo: Can Yaman addio!

Da diversi mesi si parla della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Lui, l’attore più sexy del momento, si gode la fama grazie all’interpretazione di Can Divit in Daydreamer mentre si prepara ad impersonare Sandokan, nel remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta. Bello da fare invidia, lo Yaman ha stregato le fan italiane con il suo fascino naturale e i suoi muscoli d’oro, dimostrandosi sempre molto gentile nei confronti delle sue sostenitrici. Diletta, invece, è il sogno proibito di molti italiani che ormai seguono le partite di calcio nella speranza di vedere i suoi interventi su DAZN.

Insomma, Can e Diletta sono la coppia perfetta o almeno così pareva. Quando lo Yaman è volato in fretta e furia in Turchia, disattivando il suo account Instagram, si è iniziato a vociferare sempre più insistentemente di una profonda crisi di coppia, scatenata dal rifiuto della siciliana di convolare a giuste nozze. Diletta ha smentito le voci sulla crisi, confessando di essere felice e innamorata della futura tigre di Mompracem. Proprio quando i fan della coppia hanno avuto il via libera a poter tirare un sospiro di sollievo, giunge una notizia clamorosa che riguarda la Leotta.

La giornalista sportiva sarebbe stata pizzicata in hotel in compagnia di Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. “Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can Yaman? Perché si è dedicata al ripasso degli highlights della serie A in compagnia di Ryan Friedkin. Lui è noto perché è il figlio del proprietario della Roma. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel de charme di Roma”, ha fatto sapere Dagospia. Insomma, Diletta potrebbe aver scaricato Can ma il divo turco non deve temere: ci sono tante donne pronte a consolarlo!