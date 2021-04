Diletta Leotta, accusata di aver tradito Can Yaman, sbotta su Instagram

Gossip TV

Diletta Leotta si sfoga con un lunghissimo post su Instagram, dopo le ultime indiscrezioni sulla sua storia d'amore con Can Yaman.

Dopo essere stata accusata di aver tradito Can Yaman con un altro uomo, finendo in pasto alle copertine dei giornali scandalistici, Diletta Leotta dice basta. La giornalista sportiva pubblica su Instagram un post fiume chiedendo di essere rispettata, e parlando anche della sua storia d’amore con il protagonista di Daydreamer.

Diletta Leotta diventa una furia su Instagram: la verità su Can Yaman

Diletta Leotta e la sua vita privata sono sempre state al centro delle polemiche e dei gossip più succulenti. La giornalista sportiva, tuttavia, è stata sottoposta ad una pressione mediatica sempre crescente da quando ha ufficializzato la sua storia d’amore con Can Yaman. Una storia d’amore che non convince molti e ha fatto storcere il naso ai fan di Daydreamer, che segretamente speravano di vedere al fianco del divo turco la bella Demet Ozdemir. Tra una foto e l’altra, Can ha sorpreso tutti volando in Turchia senza la sua dolce metà e, inevitabilmente, si è parlato di una crisi profonda tra i due. L’avvistamento di Diletta in compagnia di un altro uomo, con precisione di Ryan Friedkin figlio del proprietario della Roma, ha scatenato una nuova valanga di ipotesi sulla fine della relazione con lo Yaman.

Mentre l’attore turco sembra deciso a voler ignorare i pettegolezzi sul suo conto, invitando apertamente gli haters a dire tutto ciò che vogliono sul suo profilo social per dimostrare di non voler perdere tempo a giustificarsi, la Leotta ha sbottato. La giornalista ha pubblicato un lunghissimo post fiume, attaccando i giornali che per ‘acchiappare click’ continuerebbero a parlare della sua vita privata senza ritegno e mettendo in chiaro, una volta per tutte, il suo rapporto con l’attore turco. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangia-uomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile”, ha scritto Diletta su Instagram facendo intendere tutta la sua frustrazione.

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi? - ha tuonato la siciliana, parlando del rapporto con lo Yaman per poi concludere - Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto. E anche per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali”. Voi cosa ne pensate?