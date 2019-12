Diana Del Bufalo e la rottura con Paolo Ruffini: “Delusione e immensa sofferenza”

Gossip TV

Lo sfogo dell'attrice romana su Instagram.

Meno di un mese fa, Diana Del Bufalo aveva condiviso un post su Instagram nel quale aveva confessato di non vivere un momento facile e, proprio in virtù di questo, si stava affidando con fiducia aiuto di uno psicoterapeuta. Ieri, l'attrice comica romana ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Paolo Ruffini. Una separazione che, come si evince dal post, le ha creato e le sta creando molta sofferenza. La coppia aveva deciso di darsi una seconda possibilità ma purtroppo le cose non sono andate come avrebbero voluto. La 29enne romana, ha consigliato a tutte le donne di seguire il proprio sesto senso, aggiungendo che le persone non cambiano.

Lo sfogo di Diana Del Bufalo dopo la rottura con Paolo Ruffini:

“Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. Grazie a tutti”, ha scritto Diana Del Bufalo su Instagram.