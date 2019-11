Diana Del Bufalo e la confessione su Instagram: "Non sto passando un periodo facile"

Gossip TV

Lo sfogo dell'attrice romana: "Io sono come voi...fragile"

Lo sfogo di Diana Del Bufalo su Instagram di qualche ora fa, ha colto tutti di sorpresa. L'attrice e comica romana, ha postato una sua foto in primo piano accompagnata da una lunga didascalia nella quale ha confessato di non vivere un momento facile che ha deciso di affrontare con l'aiuto di uno psicoterapeuta.

"Non sto passando un periodo facile - ha scritto Diana sul suo profilo Instagram - Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima."

Tantissimi i messaggi di sostegno e di vicinanza da parte dei fan e degli amici dopo la confessione dell'attrice romana che da marzo del 2020 sarà protagonista della la prima serie non-fiction italiana targata Amazon original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo con Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca e Cristiano Caccamo.