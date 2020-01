Diana Del Bufalo a Verissimo: "Sono stata troppo male, il percorso con lo psicoterapeuta mi ha salvato la vita"

Gossip TV

L'attrice romana ospite nel talk show di Silvia Toffanin,

Diana Del Bufalo, sarà ospite in esclusiva sabato 1 febbraio nel nuovo appuntamento con Verissimo. L'attrice e conduttrice romana, ha parlato, per la prima volta, della fine della sua storia con l’attore e conduttore Paolo Ruffini: "Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita. Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male"

A Silvia Toffanin, che le ha chiesto come stia adesso, l’attrice – da domenica 2 febbraio alla guida del nuovo show di Italia 1 “Enjoy – Ridere fa bene” - ha confidato: "Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!".

Infine, sui rumors che la vorrebbero fidanzata con l’attore e collega Cristiano Caccamo, Diana ha dichiarato: “Non stiamo insieme. Con lui non c’è quel tipo di chimica. Cristiano è il mio migliore amico e ci vogliamo un bene dell’anima. È stato il mio angelo custode”.

L'intervista a Diana Del Bufalo a Verissimo, ci aspetta sabato, sabato 1 febbraio, alle 16 su Canale 5.