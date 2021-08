Deva Cassel ha sfilato per Dolce & Gabbana [video]: la giovane modella era a Venezia con la mamma Monica Bellucci

Gossip TV

Accompagnata da Monica Bellucci e dal fidanzato Luca Salandra, la giovane Deva Cassel ha sfilato al grande evento Dolce&Gabbana Alta Moda allestito in Piazza San Marco a Venezia.

Nonostante i suoi soli 16 anni Deva Cassel ed è già lanciata verso l'Alta Moda. Certo, essere la figlia di Monica Bellucci aiuta, ma la passerella non può non essere il suo ambiente naturale considerato il bagaglio genetico che porta con sé. La giovane modella ha partecipato all'evento di Dolce&Gabbana organizzato a Venezia, arrivando in laguna con la mamma e il fidanzato Luca Salandra, anche lui modello. Per raggiungere l'hotel che li ha ospitati sono stati visti salire sul celebre motoscafo di nome "Amore", che aveva già accompagnato in passato famosi innamorati come George Clooney e la moglie Amal Alamuddin.

Deva Cassel: a 16 anni è già una diva che sfila per Dolce&Gabbana a Venezia

Il grande evento Dolce&Gabbana Alta Moda che si è svolto nella Città dei Dogi tra il 28 e il 30 agosto è stato una gioia per gli occhi dei presenti. L'evento clou con la sfilata del 29 sera, proprio quando la luce del tramonto colpisce di taglio Venezia facendola brillare, pullulava di personalità del mondo della moda e dello spettacolo, tanto in passerella quanto tra il pubblico. Erano circa cinquecento gli ospiti, per un evento svoltosi rigorosamente all'aperto ai piedi del campanile di San Marco. Tra le facce presenti di chi lavora nel settore e della clientela con il conto in banca traboccante, in arrivo da Russia, Emirati Arabi e Americhe del Nord e del Sud, si potevano scorgere quelle di Helen Mirren, Vin Diesel, Christian Bale, Zoe Saldana, Puff Daddy, Kris Jenner, Jennifer Hudson, Kate Bosworth, Bianca Balti, Heidi Klum e Monica Bellucci. Proprio Deva Cassel, primogenita di Vincent Cassel e la Bellucci che compirà 17 anni il prossimo 12 settembre, è stata protagonista tra le giovani modelle che rappresentano il futuro che avanza (in passerella), come mostra il video qui sotto.