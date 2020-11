Detto Fatto cancellato da Rai dopo il Tutorial sulla Spesa Sexy

Gossip TV

Detto Fatto è stato sospeso da Rai a causa delle Polemiche per il tutorial sulla Spesa Sexy, Bianca Guaccero nella Bufera.

Il tutorial della spesa sexy, promosso da Detto Fatto, nella giornata internazionale dedicata a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, ha scandalizzato l’opinione pubblica, che si è ribellata sui social networks distruggendo il programma e accusando Bianca Guaccero di veicolare messaggi sbagliati, per non dire medioevali.

Detto Fatto a rischio Cancellazione dopo il Tutorial sulla Spesa

La presentatrice di Rai2 è stata costretta a scendere in campo in prima persona, assicurando il pubblico di non aver mai voluto intenzionalmente veicolare il messaggio di ‘donna oggetto’, soprattutto in un giorno molto importante per tutte le donne che si sostengono nella lotta contro qualsiasi tipo di abuso fisico e psicologico. Così, viste le copiose critiche che si sono riversate su questo tutorial decisamente poco apprezzato, la Puntata che sarebbe dovuta andare in onda alle 15.50, subito dopo il Question Time, è stata sospesa.

Prima della drastica decisione è arrivato il comunicato contenente le scuse del direttore Ludovico Di Meo: “Detto Fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma di ieri è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori”. Ora, c’è da chiedersi se la sospensione di Detto Fatto si tramuterà in cancellazione del programma, con eventuale licenziamento anche della Guaccero, oppure se i vertici Rai hanno semplicemente deciso di rinviare il ritorno sul piccolo schermo per far calmare le acque.

Nel frattempo, sulla spinosa questione del tutorial sexy è intervenuto sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella, che ai microfoni dell’Ansa ha commentato durissimo: “Il tutorial del programma di Rai2 su come portare un carrello al supermercato? Forse occorrerebbe un tutorial non su come fare la spesa ma su come fare servizio pubblico non calpestando il valore e la storia della Rai”.