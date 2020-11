Daydreamer: tutte le Donne dall'affascinante Can Divit

Gossip TV

Can Divit fa strage di cuori a Daydreamer: da Sanem Aydin a Polen, passando per il rapporto burrascoso con Huma. Ecco tutte le donne del protagonista della Soap di Canale5.

Can Divit è l’affascinante protagonista di Daydreamer, la Soap turca che spopola su Canale5 anche grazie alla presenza del sex symbol Can Yaman e della talentosa Demet Ozdemir. Nelle Trame delle Puntate di Erkenci Kus, Can fa strage di donne e noi ripercorriamo tutti i momenti salienti dei rapporti del fotografo con il sesso femminile.

Can Divit fa strage di cuori a Daydreamer

Daydreamer continua ad essere la Soap più amata e seguita di Canale5 e i fan premiano l’interpretazione di Can Yaman e Demet Ozdemir, speranzosi di poter esultare davanti ad un romantico lieto fine. Il burbero Can Divit, capo della Fikri Harika e talentoso fotografo, è una vera e propria calamita per le donne. Alto, muscoloso, affascinante e selvaggio, Can sa come far capitolare una ragazza in un battito di ciglia e nelle Puntate di Erkenci Kus assistiamo a numerosi tentativi di flirt, da parte dei personaggi femminili che gravitano attorno al Divit. In primo luogo occorre parlare di Sanem Aydin, aspirante scrittrice dal cuore puro che sogna una vita romantica e spensierata lontano dal colorato quartiere di Istanbul. Sanem incontra, o per meglio dire si scontra con Can grazie ad un evento organizzato dall’agenzia pubblicitaria che l’ha appena accolta nel suo staff. Tra i due scatta un bacio romantico e passionale, che segnerà nel profondo la Aydin. La giovane stagista capirà che dietro al misterioso ‘albatros’ che perseguita i suoi sogni c’è il suo capo e non potrà lottare a lungo contro la passione. Tra Can e Sanem nasce una storia d’amore tormentata, ma bellissima, che finirà con il cambiare entrambi rendendoli persone complete a 360°. La lista delle donne di Can, tuttavia, non si ferma alla dolce Sanem. Il capo della Fikri Harika ha una fidanzata storica, prima di conoscere la Aydin, che si chiama Polen ed è una scienziata con le fattezze di un angelo sceso in terra. Dinamica, elegante e realmente innamorata di Can, la bella Polen torna dall’Inghilterra e scopre che il suo posto accanto al Divit è minacciato da Sanem. Forse a causa della gelosia, o alla vicinanza di Huma (che sarà bene approfondire), Polen cambia radicalmente diventato una donna senza scrupoli che tenta in tutti i modi di insidiare il cuore e il corpo di Can.

Da Sanem a Huma, tutte le donne del Protagonista di Daydreamer

Torniamo, piuttosto, a Huma Divit, austera madre dei fratelli più sexy di Daydreamer. Nel corso delle Puntate, scopriamo che Can ha un cattivo rapporto con sua madre che accusa di averlo abbandonato, separandolo da Emre. Il Divit non si aspetta nulla di positivo dal ritorno in patria di Huma e non ci può certo fargliene una colpa. Crudele, manipolatrice e subdola, Huma è tra i personaggi più odiati della Soap anche a causa del suo atteggiamento nei confronti delle sorelle Aydin. La Dark Lady per eccellenza svelerà la sua storia, forse ammorbidendo un po’ il figlio maggiore, ma il pubblico non perdona. Sebbene Can sembri avere un rapporto conflittuale con la figura materna, il fotografo entrerà immediatamente in sintonia con Mevkibe. Lei, una madre premurosa e gentile, lo farà sentire a casa lodando tutte le sue qualità, e assicurandosi che abbia sempre delizioso cibo da mangiare. I rapporti con la madre di Sanem si faranno tesi quando il Divit farà ritorno a Istanbul, inconsapevole di aver provocato un crollo nervoso alla donna che ama. Mevkibe, nonostante l’affetto che prova per Can, non potrà sopportare il pensiero che il fotografo possa ferire nuovamente l’amata figlia minore, e dimostrerà la sua tenacia.

Daydreamer, Can Divit trova una 'Fata Madrina'

Nel frattempo, alla Fikri Harika arriva Ceyda con un contratto succulento e vestiti sempre più succinti. La dirigente della Compass Sport ha messo gli occhi su Can, suscitando l’invidia di Sanem e di Deren, che ricordiamo ha una cotta decennale per il nostro protagonista preferito. Ceyda sarà un osso duro per la Aydin, dal momento che non si arrenderà facilmente ai rifiuti di Can. Per contrasto, ci sarà una donna che aiuterà realmente il Divit senza secondo fine. Si tratta di Mihirban, la padrona della nuova casa di Sanem ed ex fiamma di Aziz Divit. La donna, trovandosi a contemplare la sfortunata coppia di innamorati, cercherà di spiegare a Can come poter riconquistare la fiducia di Sanem e sarà per lui una vera fata madrina. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, tuttavia, l’ingresso di un’ultima donna potrebbe rimescolare le carte in tavola. Lei è affascinante, selvaggia, ama le scalate e ha intenzione di sedurre Can senza farsi scrupoli…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16 su Canale5.