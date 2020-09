Daydreamer: Il Sosia di Can Yaman a Uomini e Donne (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman è ovunque anche a Uomini e Donne. Tina Cipollari trova il sosia del bell'attore turco in uno dei corteggiatori delle nuove troniste del programma di Maria De Filippi.

Tutte pazze per Can Yaman! Il bell'attore turco è ormai nei cuori delle fan e tra queste pare ci sia pure Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, tornato su Canale5 dopo lo stop causa Coronavirus e la pausa estiva, ha trovato un sosia di Can tra i corteggiatori, arrivati per conquistare il cuore delle nuove troniste. Il nome del fortunato è Davide!

Daydreamer: un sosia di Can Yaman a Uomini e Donne

Sarà forse la nostalgia di vedere Daydreamer ogni pomeriggio su Canale5 – assente dalla striscia daytime dopo il cambio di programmazione Mediaset - oppure il fatto che ormai Can Yaman è negli occhi di tutte le sue fan, che lo vedono ovunque. Sta di fatto che Tina Cipollari sembra averci visto lungo e sin da subito ha individuato un ragazzo interessante tra le fila del parterre maschile di Ued. L'opinionista ha immediatamente richiamato l'attenzione del pubblico indicando che tra i maschietti appena arrivati ce n'era uno, biondino e con il codino, molto somigliante a Can. Con l'aiuto di Maria, la Cipollari l'ha invitato ad alzarsi e a presentarsi, dicendogli apertamente di aver notato la somiglianza e facendogli numerosi complimenti. Il giovane non è sembrato molto stupito di quanto successo e forse Tina non è la prima ad avergli fatto notare di essere un “sosia”.

Can Yaman da Daydreamer e Davide da Uomini e Donne

Analizziamo bene la situazione. Su Can non si scherza! Certo il capello c'è e pure il fisico ma anche codino, barbetta, altezza, muscoli e pure il look un po' country chic.

E pure il portamento sembra essere lo stesso. Ed è forse stata proprio la camminata dondolante e sicura di sé, mostrata nell'entrata dalla balaustra, ad attirare l'attenzione di Tina, ormai certa fan di Can Yaman.

Ma bastano questi elementi per fare di Davide (di cui aspettiamo maggiori informazioni nelle prossime puntate di Uomini e Donne) il sosia perfetto del nostro amato Can?

