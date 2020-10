Daydreamer, Can Yaman ha una Relazione segreta? La Verità su Demet Ozdemir...

Gossip TV

Can Yaman, star di Daydreamer, svela la verità sulla sua presunta Relazione segreta e si imbarazza parlando di Demet Ozdemir.

Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano, interpretando il tenebroso e sensuale Can Divit in Daydreamer. L’attore turco è una vera e propria icona sexy, un gigante muscoloso dall’animo gentile, che piace proprio a tutti. La star di Erkenci Kus è molto riservato sulla vita privata anche se le indiscrezioni riportano che Can avrebbe una relazione clandestina. Mentre le fan sperano che si tratti di Demet Ozdemir, lo Yaman chiarisce la verità sulla sua vita amorosa.

Daydreamer, Can Yaman ha una relazione segreta?

Tra gli attori più amati del momento, un ruolo in primo piano è ricoperto da Can Yaman. Bello, fiero, possente e molto riservato, la star di Daydreamer catalizza l’attenzione di moltissime fan in tutta Europa. Can, che è volato a Roma per incontrare Ferzan Ozpetek, ha rilasciato un’intervista a ‘Chi’, raccontando qualcosa in più sulla sua vita privata e parlando dei progetti futuri. L’attore turco ha ammesso di sentirsi sopraffatto dall’amore che le fan gli riservano, ma di sforzarsi per rimanere sempre con i piedi a terra. Can è convinto che le sue sostenitrici siano andate oltre l’apparenza estetica, e abbiano intravisto la sua gentilezza e il suo animo buono. Sebbene negli anni lo Yaman si sia trovato ad affrontare tante paure e a combattere per superarlo, uno dei momenti più difficili del suo passato è quando ha dovuto lottare per rimanere nella scuola italiana che frequentava a Istanbul:

Una scuola molto prestigiosa che avrei dovuto abbandonare quando la situazione finanziaria della mia famiglia iniziò a precipitare. Ancora oggi ricordo la frase che mi disse mia madre: “Can, studia l’italiano più che puoi che, finito quest’anno, torneremo in una scuola pubblica”. Da lì, da quella frase, sono andato avanti solo con le mie forze conquistando, anno dopo anno, le borse di studio che mi hanno permesso di raggiungere la media più alta mai ottenuta da uno studente in quell’istituto.

Can Yaman elude una domanda piccante su Demet Ozdemir, dopo Daydreamer

Molto legato ai suoi genitori che, sebbene si siano separati quando Can era ancora molto piccolo, non gli hanno mai fatto mancare affetto e sostegno. L’attore ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini di essere stato un bambino “sereno e responsabile”, che sognava di diventare un campione di basket. Il prossimo 8 novembre, lo Yaman compirà trent’anni e che ancora non ha idea di cosa possa riservargli il futuro, tanto che ha ammesso di non amare fare piani dal momento che “nella vita sia nel lavoro, chi cerca di mettermi ansia e di portarmi su una strada ancor prima di percorrerla”. Da diverso tempo si vocifera che Can abbia una relazione segreta e, nonostante entrambi abbiano negati il pubblico è convinto che l’attore abbia un Flirt con Demet Ozdemir, che in Daydreamer veste i panni di Sanem Aydin. Lo Yaman non si è sbilanciato sulla questione, tenendo fede alla sua volontà di separare carriera e vita privata. Però, quando il giornalista gli ha chiesto chi vedrebbe come controparte femminile di sex symbol internazionale, Can non ha fatto il nome di Demet e ha spiegato:

Non potrei mai! Sa, dare del sex symbol a una donna, nella nostra cultura, sarebbe una vera e propria offesa… E lungi da me mancare di rispetto a qualcuna. Le donne sono tutte speciali.

Sarà veramente per questioni di riserbo che Can non ha nominto la sua partner di Daydreamer o c'è veramente qualcosa tra i due, che deve rimanere un romantico segreto?

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.