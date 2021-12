Dayane Mello smette di seguire Rosalinda Cannavò e cancella tutte le foto. La replica dell'ex gieffina su Twitter

Gossip TV

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ai ferri corti: ecco cosa sta succedendo.

Fine delle Rosmello? Semberebbe di sì. L'idillio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le due amiche del cuore della quinta edizione del Gf Vip, pare sia giunto al capolinea. La modella sudamericana ha smesso di seguire Rosalinda su Instagram e ha cancellato le loro foto insieme. Ma cosa è successo tra le due ex gieffine?

Dayane Mello smette di seguire Rosalinda Cannavò e cancella le foto insieme su Instagram. La replica dell'ex gieffina

La Mello ha concluso la sua avventura televisiva nel reality brasiliano de La Fazenda durante il quale si è parlato di una grave molestia subita dalla sudamericana da Nego Do Borel, squalificato dal reality. Un fatto di cui si è parlato tantissimo non solo in Brasile ma anche in Italia e per cui sono intervenuti scendendo in campo, Gabriele Parpiglia, Rosalinda e il programma d'inchiesta di Italia 1, Le Iene.

E' stato proprio Parpiglia a dichiararsi deluso dal comportamento della Mello che non solo ha ritenuti i fatti accaduti nel reality "non gravi" ma pare che non abbia affatto gradito il comportamento di chi li abbia ritenuti gravi, tra cui, appunto, lo stesso giornalista e la ex gieffina.

Nelle ultime ore si è parlato molto del gesto di Dayane che ha tolto il segui su Instagram e cancellato le foto con Rosalinda.

Quest'ultima ha voluto replicare su Twitter esprimendo la sua opinione su tutta la faccenda:

Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenza. Nulla mi fermerà mai. Punto.

A questo punto si aspettano ulteriori chiarimenti anche dalla Mello che deve fare ancora ritorno in Italia.