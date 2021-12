Dayane Mello rompe il silenzio: "Nego Do Borel non mi ha stuprata e chiedo a tutti di.."

Gossip TV

L'ex gieffina su Instagram ha parlato, per la prima volta, dei fatti accaduti a La Fazenda.

Dayane Mello ha rotto il silenzio sulla discussa vicenda che l'ha vista protagonista di recente durante la sua partecipazione al reality brasiliano La Fazenda. Durante la sua avventura televisiva nel programma, una versione brasiliana de La Fattoria, un concorrente, il 29enne originario di Rio de Janero, Nego Do Borel, era stato squalificato in seguito a delle presunte molestie ai danni della modella brasiliana. Nello specifico, durante una festa avvenuta nel reality, si era vista la Mello ubriaca e inerme cedere alle avance di Nego.

Per quanto accaduto, Nego era stato squalificato ma Dayane non era mai venuta a conoscenza del motivo. Una volta terminato il reality, Dayane è venuta a conoscenza dei fatti manifestando una certa disapprovazione sul comportamento di Rosalinda Cannavò e Gabriele Parpiglia che si erano schierati in prima linea condannando duramente l'ex concorrente e la produzione del reality, colpevole di voler insabbiare tutto.

Pochi minuti fa su Instagram Dayane Mello ha voluto fare chiarezza spiegando come siano realmente andate le cose con Nego:

Vorrei parlare con voi di un argomento delicato: dopo aver riflettuto sugli eventi verificatisi con Nego a La Fazenda, dopo aver parlato con la psicologa e altre persone, sono giunta alla conclusione che la sua condotta non è stata la più prudente possibile nella situazione però non ha commesso abusi nei miei confronti, non mi ha stuprato. So che questa faccenda accende l’animo delle persone perché riguarda qualcosa di molto serio. So anche che migliaia di donne subiscono abusi sessuali in Brasile ogni anno, e so anche che si deve fare di tutto per evitare che questa triste realtà rimanga ed è proprio per questo che non potevo non parlare della conclusione alla quale sono giunta. Non sarebbe giusto che la sua condotta, per quanto avventata, fosse vista come criminale.

Dayane ha poi proseguito, invitando tutti a dimenticare questa brutta vicenda:

Chiedo a tutti, quindi, di poter mettere da parte, una volta per tutte, la discussione su quanto avvenuto quella notte, anche se non si può mettere da parte tutto ciò che è stato detto in quel contesto. Abbiamo bisogno che i sentimenti e i punti di vista delle donne non vengano mai screditati e possano semrpe essere trattati con rispetto e accoglienza.

La Mello ha concluso ringraziando la produzione:

Sono molto grata al team di Record Tv per lo zelo con cui ha trattato la situazione, ascoltandomi e cercando di proteggermi! Abbiamo bisogno di questo atteggiamento sempre, in tutti i casi.