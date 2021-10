Dayane Mello, parla l'avvocato: "Non può ritirarsi è come se fosse in prigione"

Gossip TV

Il legale della sudamericana raggiunto dalle Iene.

Ieri, martedì 5 ottobre 2021, il programma d'attualità e di inchieste di Italia 1, Le Iene, ha affrontato il caso di Dayane Mello, la 32enne sudamericana attuale protagonista del reality brasiliano La Fazenda. Come è noto, l'ex gieffina nel corso di una serata in preda ai postumi di una sbornia, è stata fisicamente molestata dal concorrente Nego Do Borel, quest'ultimo in seguito all'eco delle proteste, squalificato dal reality. La vicenda ha ancora risvolti poco chiari e pertanto gli inviati del programma di Davide Parenti sono volati in Brasile in cerca di risposte.

Nego Do Borel ha negato tutte le accuse, lo staff della Mello ha puntato il dito anche contro la produzione del reality, colpevole di aver celato le immagini e di non aver informato Dayane di tutto quello che è successo. Come detto, la vicenda è poco chiara e potrebbe avere dei risvolti ancora più gravi. Le Iene hanno mostrato alcune immagini in cui vengono messi in luce due dettagli. Il preservativo utilizzato da Nego e messo sotto al letto e Dayane completamente nuda durante la notte incriminata. Dayane Mello ha avuto la possibilità di parlare con un membro della produzione negando di aver avuto rapporti con il rapper brasiliano.

Sempre dalle immagini diffuse dalle Iene, quando il concorrente si trovava nel letto con Dayane quest'ultima pare abbia detto: "Non posso, ho una figlia".

Le Iene hanno cercato ripetutamente di mettersi in contatto con la produzione e gli autori del reality senza successo. Il legale della Mello al programma di Italia 1, ha dichiarato:

“Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda è folle. Se noi possiamo tirarla fuori da lì? Non è possibile: nel contratto c’è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. E’ come se fosse in prigione. Dayane non ha visto nessun video, non ha una percezione reale di quanto accaduto, noi però abbiamo il dovere di raccontarle cosa abbiamo visto, perché lei non ricorda. Una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anni prima che comprenda ed elaborare quello che è accaduto”.

E ancora: "Questa rete televisiva è una rete molto machista. Sappiamo che pensa queste cose delle donne. Hanno una mentalità patriarcale, tutta l’emittente.. Sono cristiani evangelici. Credono che le donne debbano soddisfare i desideri degli uomini. Perché il reality ha fatto entrare una persona che doveva già rispondere di questi ed altri crimini contri Duda Reis [ex fidanzata di Nego Do Borel, ndr], attrice molto nota in Brasile? Per lui il corpo di una donna è divertimento: non è una novità questa. Dayane è una donna, merita di essere rispettata”.

Intanto, da lunedì, il 29enne brasiliano, Nego Do Borel risulta scomparso. La madre ha fatto aprire un'indagine sulla scomparsa del figlio, dichiarando che il ragazzo si trova in uno stato depressivo.