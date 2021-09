David Beckham, il suo Lato B fotografato da Victoria con grande orgoglio

Gossip TV

Victoria Beckham ha deciso di immortalare il didietro di suo marito David Beckham in piscina, condividendolo col mondo su Instagram.

L'affetto privato non basta, quando sei sposata con un uomo come David Beckham, universalmente riconosciuto come uno degli uomini più sexy del mondo: la bellezza e l'erotismo vanno condivisi col mondo, se poi sei Victoria Beckham in una foto rivelatrice su Instagram aggiungi un commento, che condisce il tutto con una leggera provocazione, per suscitare... il "rosicamento" (termine tecnico che ci sembra molto appropriato).

Victoria Beckham ha condiviso su Instagram una foto di suo marito David Beckham, ex-calciatore leggenda al Manchester United che ha chiuso la carriera al Paris Saint-Germain, ora quarantaseienne ma sempre molto attento alla tonicità del suo fisico: David prende il sole in piscina e, in una posizione un po' forzata studiata chiaramente ad arte, ha il costume un po' abbassato e permette di valutare quel che basta del suo "lato b", cioè dei suoi glutei scolpiti.

Victoria, che si è assicurata l'ottimo e abbondante partito nell'ormai lontano 1999, generando con lui ben quattro figli, ha commentato l'immagine con un "Buona domenica! Non c'è di che! La foto l'ho fatta io". Un pizzico di sfrontatezza della Posh Spice, che ci tiene ad attribuirsi la foto, giusto per sottolineare come sia l'unica beneficiaria della divina visione.