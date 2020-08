Daniele Scardina sulla rottura con Diletta Leotta: "Mi ha lasciato ma io non l'ho tradita"

Gossip TV

La confessione del pugile Scardina: ecco cosa è successo con Diletta Leotta.

È giunta al capolinea la storia d'amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. A rivelarlo il settimanale Chi, che ha riportato delle nuove confessioni esclusive del pugile sulla rottura con la bella presentatrice.

La verità di Daniele Scardina sulla rottura con Diletta Leotta

Diletta e Daniele si sono lasciati. Il motivo? Rumors parlano di un tradimento ai danni di lei che l’avrebbe portata ad allontanarsi definitivamente dallo sportivo. A chiarire meglio la situazione ci ha pensato il diretto interessato che, confidandosi col giornalista Gabriele Parpiglia, ha cercato di difendersi dalle pesanti accuse di tradimento:

"Io la amo e non l’ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo" si legge su Chi.

Stando a quanto riportato dal magazine, lo sportivo si sarebbe lasciato andare alle lacrime con Parpiglia. La Leotta e Scardina, nonostante siano in Sardegna, sono però separati: lei partecipa ad eventi e serate in compagnia delle sue amiche; lui in un residence dove si allena. I due riusciranno a trovare un punto d'incontro? Staremo a vedere.