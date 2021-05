Damiano dei Maneskin svela l’identità della sua fidanzata (FOTO)

Gossip TV

Damiano David, frontman dei Maneskin, esce allo scoperto con la fidanzata e rivela di essere impegnato con lei da circa quattro anni.

Sogno proibito di milioni di fan, che stravedono per il suo spirito ribelle da vero rocker, Damiano David ha rivelato al mondo di non essere più su piazza. Il frontman dei Maneskin, la band che ha incantato l’Ariston classificandosi al primo posto al Festival di Sanremo, ha pubblicato nelle sue Ig Stories una foto con la fidanzata Giorgia Soleri, confessando di essere impegnato con la bella modella di intimo da circa quattro anni.

Damiano dei Maneskin presenta la sua Fidanzata

Da diverso tempo Damiamo David è entrato a pieno titolo nella classifica degli uomini più ambiti d’Italia. Fascino del rocker vecchio stampo, look aggressivo e sensibilità artistica da urlo, il frontman dei Maneskin è molto geloso della sua vita privata e riesce a evitare elegantemente di parlare di sé praticamente da quando è diventato famoso. Damiano, del resto, vuole che sia la musica a parlare per lui e, ammettiamolo, il fascino del musicista ‘maledetto’ ha ancora più spessore quando si sa poco e niente di lui.

La curiosità ha dato vita ad una serie di congetture, che spaziano dalla relazione segreta con Victoria De Angelis, bassista della band, ad un presunto flirt con Drusilla Gucci, poi smentito dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Negli ultimi mesi, le fan si sono messe d’impegno per scovare dettagli che potessero ricondurre alla donna che ha fatto battere il cuore di Damiano. Dopo le indiscrezioni lanciate da Novella 2000, qualcosa potrebbe essere cambiato per il cantante che ha deciso di svelare al mondo l’identità della sua fidanzata.

Poche ore fa, Damiano ha pubblicato uno scatto in compagnia di Giorgia Solari, accompagnato dalla didascalia: “Dopo quasi quattro anni si può dire no?”. Giorgia è una bellissima modella, soprattutto di intimo, e influencer di 25 anni che si è trasferita da poco a Roma. Fan di Damiano fatevene una ragione: il rocker sembra essere proprio innamorato, e non di voi!