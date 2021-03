Damiano Carrara si sposa, la fidanzata Chiara ha detto sì: l'annuncio ufficiale

Gossip TV

Fan di tutta Italia fatevene una ragione: Damiano Carrara si sposa, e non con voi!

Donne di tutta Italia, è il momento di accettare l’evidenza con rassegnazione: Damiano Carrara si sposa e non con noi! Il pasticcere più sexy di Real Time ha annunciato di aver fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Chiara, rompendo la sua solita riservatezza per quello che sarà uno dei momenti più felici della sua vita. Ecco cosa ha scritto Damiano su Instagram, lasciando senza parole orde di fan sul web.

Damiano Carrara sposa la sua Chiara: l'annuncio ufficiale

Damiano Carrara ha conquistato la televisione italiana a colpi di spatola e sac-à-poche. Il pasticciere è diventato uno dei volti iconici di Real Time ed è amatissimo dalle fan di tutta Italia. Del resto non capita tutti i giorni di imbattersi in un uomo affascinante, tatuato, che guida la sua moto con i capelli al vento e che sia anche in grado di preparare una torta in pochi e semplici mosse. Per tutte coloro che avrebbero voluto farsi avanti, tuttavia, è doveroso dare un aggiornamento: Damiano sta per convolare a nozze.

È ufficiale: Damiano Carrara si sposa.

Io sto già progettando l'entrata in chiesa per urlare 'FINO A IERI AMAVI ME!'.



Cercasi complice, per info contattatemi. pic.twitter.com/4KggVXVYek — Sara.🌹 Gianmarco Saurino stan account. 🦋 (@tizianosmile1) March 10, 2021

Ad annunciarlo è stato il pasticciere che, su Instagram, ha rotto il silenzio dopo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, annunciando che la fidanzata Chiara ha accettato la sua proposta di matrimonio. Non si hanno informazioni sulla futura moglie del Carrara, dal momento che il pasticcere è molto riservato sulla sua vita privata, ma quel che è certo è che la giovane e bella donna lo rende molto felice.

“Ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli...in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”, ha scritto il Carrara su Instagram. A noi non resta che fare a questa giovane coppia i nostri migliori auguri!