Da Fedez ad Andreas Muller, ecco la reazione degli artisti alla chiusura di cinema e teatri dopo l'ultimo Dpcm di Conte

Malumore e scontento nel mondo dello spettacolo dopo l'ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte.

L’ultimo Dpcm , reso noto ieri domenica 26 ottobre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che dispone, tra gli altri, la chiusura di cinema e teatri almeno fino al prossimo 24 novembre, ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Tanti gli artisti, infatti, che sono intervenuti sui social per rivendicare il ruolo di bene primario della cultura.

Stop a cinema e teatri! Le reazioni degli artisti dopo l'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte

Il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte ha segnato una nuova battuta d’arresto per cinema, teatri e concerti. Una decisione, quella di chiudere cinema e teatri, che tanti artisti hanno deciso di non far passare in sordina. Fedez, che si è reso sempre disponibile nel corso di questi mesi e non solo a sostenere progetti e campagne per chi era maggiormente in difficoltà, ha spiegato di avere in mente un nuovo progetto proprio per chi lavora nell’ambito dei concerti e degli spettacoli dal vivo: "Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio fare la mia parte senza stare a guardare. Questa settimana forse sarò meno presente perché voglio mettere la testa su un progetto che possa aiutare chi lavora nel mondo dei concerti, degli eventi e della musica in maniera concreta ma soprattutto con rapidità. Ho aspettato due settimane invano che qualcuno raccogliesse il mio appello perché non sarà una cosa che riuscirò a fare da solo, avrò bisogno di una mano da chi in questo momento ha strumenti e mezzi. Spero di riuscire a trovare dei buoni compagni di viaggio per realizzare quello che ho in testa".

Accanto alla reazione del marito di Chiara Ferragni, che ha deciso di rispondere con fermezza a questa difficile situazione, ci sono tanti altri volti noti dello spettacolo e della danza che sono intervenuti sui social rivelando di essere davvero amareggiati e delusi per quello che sta succedendo. In particolare l’ex ballerino di Amici, Andreas Muller, che su Instagram non ha potuto fare a meno di nascondere tutto il dispiacere e tutta la rabbia: "L’artista non é solamente il grande artista che grazie sicuramente alla propria capacità nel settore é riuscito ad arricchirsi e a poter tranquillamente sopravvivere a questo 2020, é anche lo sconosciuto al quale privandogli anche solo una settimana di lavoro gli fai un danno allucinante così comunemente come in tanti altri settori".

A questo coro di sconforto si sono uniti anche tanti altri artisti come Alessandra Amoroso, Emma, Diana Del Bufalo, Javier Rojas, Gemma Galgani e Michele Bravi. Proprio quest'ultimo è intervenuto sui social dichiarando: "I teatri e i cinema sono stati dichiarati luoghi pericolosi. La cultura è sempre il primo bagaglio che si abbandona in mare da una nave che affonda. I lavoratori dello spettacolo continuano ad essere invisibili".