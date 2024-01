Cristina Marino sul colpo di fulmine con Luca Argentero: "Sono andata a casa sua a cena e da lì non sono più uscita"

Gossip TV

Cristina Marino ha raccontato a Diletta Leotta durante il postcad Mamma Dilettante di quando ha conosciuto Luca Argentero e dell’inizio della loro relazione, di cui i suoi genitori all’inizio non erano contenti.

Ospite del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante, Cristina Marino ha parlato dell'inizio della sua relazione con Luca Argentero, conosciuto a Santo Domingo per volere del destino. La modella e attrice ha spiegato che si trovava là per il film Vacanze ai Caraibi e che, per un disguido riguardante il suo volo aereo, si è trattenuta un giorno in più. Il caso ha voluto che Luca Argentero, che era anche lui tra gli interpreti del film, arrivasse proprio quella sera, e così i due superbelli si sono conosciuti.

Cristina Marino e Luca Argentero: cronaca di un colpo di fulmine

Non appena la Marino ha parlato del primo incontro con Argentero, con cui è andata a cena, Diletta Leotta le ha prontamente chiesto se tra loro sia stato un colpo di fulmine:

Sì. Io l'ho visto e ho detto: "Caruccio’", però ho sentito che c'era… Poi devo dire che lui, da maschio alfa quale è, mi ha corteggiato molto. Lui corteggia le donne ed è difficile poi tornare a casa e darti la pacca sulla spalla e dirti: "Brava". E Io sono stata molto brava.

L'indomani Luca ha scritto a Cristina chiedendole di perdere l'aereo e restare ai Caraibi. Lei però non è partita, anche perché, quando ci si imbatte in un uomo bello e famoso, conviene farlo sospirare un po’. Inoltre Argentero, che è un educato gentleman torinese, appartiene alla vecchia scuola, quella che non disdegna il detto "in amor vince chi fugge".

Dopo 20 giorni a Santo Domingo, Luca Argentero ha fatto tappa a Milano, dove Cristina Marino abitava, prima di tornare a Roma. Infine, Cristina è andata a Roma ed è cominciata una bellissima storia d'amore:

Sono andata a casa sua a cena e da lì non sono più uscita. Dalla prima volta che sono entrata a casa sua abbiamo iniziato una convivenza.

Quando mamma e papà dicono no

Cristina ama tante cose di Luca Argentero: il garbo, la simpatia, il suo modo di stare al mondo, ecco perché, a un certo punto, ha deciso di voler rimanere insieme a lui per sempre. Forse l'unico difetto dell'attore è che è troppo permaloso, ma siccome la sua dolce metà non sa serbare rancore, l'idillio non corre pericolo. Eppure, nella fase iniziale della love story, c'era qualcuno che remava contro la coppia. Parliamo dei genitori di Cristina:

I miei genitori non erano felicissimi, poi Luca, col suo modo di fare, li ha conquistati. Io un po’ di fidanzatini li ho avuti, calcola che nessuno prima di lui aveva dormito a casa mia, dove vivevo con i miei. Mai. Mio padre, siculo doc, era molto geloso… Prima su Luca era assolutamente no, poi, dopo la prima cena, gli ha detto: "Ti fermi a dormire?".

Mamma e papà Marino hanno fatto bene ad accogliere con calore Luca Argentero. Lui e Cristina Marino hanno avuto, nel 2020, la loro prima figlia, che si chiama Nina Speranza. Nel giugno del 2021 sono arrivate le nozze, che sono state celebrate a Città della Pieve, dove i piccioncini abitano. Nel mese di febbraio del 2023 è nato il piccolo Noè Roberto.

Cristina è la seconda moglie di Argentero, che dal 2009 al 2016 è stato sposato con l'attrice e doppiatrice Myriam Catania, con cui aveva una relazione dal 2004. Al momento l'attore è sul piccolo schermo come protagonista della terza stagione di Doc - Nelle tue mani.

La Marino ha condiviso la chiacchierata con Diletta Leotta sulla sua pagina Instagram.