Cristina Chiabotto indebitata con il Fisco, avvia la procedura "salva-suicidi"

L'ex Miss Italia dovrà all'Agenzia delle Entrate un'ingente somma di denaro.

Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia, deve 2,5 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate costringendola ad avviare una procedura di liquidazione. La donna dovrà vendere case e negozi di cui è proprietaria, per risanare il debito con il Fisco.

L’istanza avanzata da Cristina Chiabotto

In seguito alla difficoltà fiscale nella quale la trentatreenne di Borgaro Torinese si trova attualmente, la soubrette è stata costretta ad avviare una procedura chiamata “salva-suicidi”. Tale istanza, prevista dalla legge 3 del 2012, inoltra il processo di liquidazione che tutela i piccoli imprenditori e liberi professionisti in difficoltà nel sostenere spese consistenti. La showgirl ha avanzato l'iter a giugno ed è stata accolta dal giudice, Matteo Buffoni, del tribunale di Ivrea, ad inizio novembre. Secondo il decreto del giudice, il debito ammonta a 2,1 milioni di euro di cartelle dell’ex Equitalia e 252 mila euro di debito con l’Agenzia delle Entrate. In realtà, la drammatica situazione fiscale dell'ex Miss non è totalmente nuova alla Guardia di Finanza di Torino poiché, nel 2014, sono state fatte delle verifiche sulla condizione tributaria della donna relative al periodo che va dal 2008 al 2013: “Fu accertato un comportamento elusivo (non fraudolento) e di conseguenza ripreso a tassazione un reddito superiore rispetto a quello dichiarato" hanno dichiarato le autorità.

Cristina Chiabotto, per risanare il debito con lo Stato, metterà in vendita i negozi di Torino e Borgaro Torinese, proprietaria al cinquanta per cento con la sorella, per un valore che ammonta a 250 mila euro. Con il fatturato del 2018, che ammonta a circa 500 mila euro, la soubrette cercherà di saldare il debito: secondo le dichiarazioni rilasciate a giugno, in quel periodo viveva con la madre casalinga, la nonna in pensione e la sorella, chiedendo un mantenimento di 50 mila euro, non essendo in possesso di beni e mezzi di proprietà.

Nella documentazione posseduta dal tribunale di Ivrea, non vi è menzione del recente matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio, celebrato il 21 settembre a Venaria Reale.