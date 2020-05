Cristiana Dell'Anna, da Un Posto al Sole a Gomorra: curiosità, news e vita privata dell'attrice partenopea

Gossip TV

Scopriamo insieme la carriera, la vita privata e i prossimi progetti lavorativi di Cristiana Dell'Anna protagonista in questo momento nelle Repliche di Un Posto al Sole.

L’abbiamo conosciuta nella soap Un Posto al Sole, per poi trovarla nuovamente sul piccolo schermo nei panni di Patrizia Santoro, nella serie televisiva Gomorra 2. Cristiana Dell’Anna ha fatto tanta strada dal primo provino che le ha permesso di debuttare come attrice.

Cristiana Dell'Anna, dalle serie televisive al cinema: news su carriera e vita privata di Patrizia Santoro di Gomorra

Classe 1985, nata a Napoli sotto il segno della Vergine, Cristiana Dell’Anna ha mostrato sin dall’infanzia una naturale inclinazione per l’arte. Sebbene i genitori non fossero entusiasti all’idea di vederla muovere i primi passi in un mondo così complesso e spietato, Cristiana ha deciso di seguire i suoi sogni. Così, dopo essersi diplomata, la partenopea ha tentato la strada universitaria, iscrivendosi alla facoltà di Medicina, per poi decidere di dedicarsi completamente alla recitazione.

A soli vent’anni, Cristiana parte alla volta di Londra, dove rimarrà per più di cinque anni. Il suo soggiorno londinese sarà interrotto da una lieta notizia: è entrata a far parte del cast di Un Posto al Sole. Qui, Dell’Anna interpreta le gemelle Micaela e Manuela Cirillo e conosce la celebrità. Chiuso il primo capitolo della sua carriera, Cristiana viene scelta per il ruolo di Patrizia Santoro nella serie televisiva Gomorra 2. Ruolo che continuerà a ricoprire per altre due stagioni.

Curiosa e appassionata, la partenopea prende parte anche alla produzioni Rocco Chinnici, mentre conquista il cinema italiano con Mister Felicità, di Alessandro Siani, e il cinema inglese con il film thriller Third Contact. Nel 2018, Cristina è nel cast del film Tv In punta di piedi, diretto da Alessandro D’Altri.

Nello stesso anno, Dell’Anna conosce e si innamora perdutamente di Emanuele Scamardella, con il quale convola a nozze dopo dieci mesi. I due sono piuttosto riservati, sembrerebbe soprattutto per volere di Emanuele, del quale non si hanno informazioni e che è allergico al mondo social. Dopo il matrimonio, celebrato sulle pittoresche colline toscane, la coppia ha deciso di vivere stabilmente a Napoli.