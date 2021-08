Costantino Della Gherardesca torna in tv con ben due programmi su Sky

Gossip TV

Per Costantino Della Gherardesca si prospetta una stagione televisiva davvero ricca.

Momento d'oro per Costantino Della Gherardesca. L'amatissimo conduttore tornerà in onda sul piccolo schermo al timone di ben due programmi Sky: la nuova edizione di Pekin Express e Quattro matrimoni.

Costantino Della Gherardesca al timone di Pekin Express e Quattro matrimoni

Costantino Della Gherardesca raddoppia la sua presenza sul piccolo schermo. Il conduttore sarà infatti al timone di ben due programmi targati Sky, ovvero Pechino Express e Quattro matrimoni. Un'anticipazione esclusiva fornita da Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia.

Pekin Express, il docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca approderà quest’anno in una zona molto calda. "Pekin Express, lo accogliamo nei nostri grandi show, assieme a Costantino della Gherardesca, che farà anche Quattro Matrimoni. Su Pekin Express, non posso dire molto, ma una cosa sì: il viaggio sarà in Medio Oriente" ha dichiarato la D'Errico a Il Corriere della Sera.

Costantino sarà anche al timone diella nuova stagione di Quattro matrimoni, la trasmissione passata da Rete 4 a Fox Life. "Un altro collegamento tra Quattro Matrimoni in Italia e Pechino Express è rappresentato da Antonella Ventura, concorrente della terza edizione dell’adventure-game all’epoca in onda su Rai 2, insieme alla make up designer Angelina. Nel 2013, Antonella Ventura vinse una puntata di Quattro Matrimoni in Italia" ha confessato Antonella D'Errico.