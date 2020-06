Coppa Italia, Sergio Sylvestre dimentica l'Inno Nazionale: la gaffe in diretta Tv che gela lo stadio Olimpico

Gossip TV

Sergio Sylvestre dimentica l'Inno di Mameli durante la diretta Tv per la Coppa Italia, che ha visto la vittoria del Napoli sulla Juve di Maurizio Sarri.

Ieri, 17 giugno 2020, si è svolta la Finale della Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma, la Juve di Maurizio Sarri ha sfidato il Napoli di Gennaro Gattuso, che ha alzato la coppa al cielo. A far discutere, tuttavia, è stata la clamorosa gaffe di Sergio Sylvestre che, incaricato di cantare l’Inno Nazionale prima del fischio di inizio, ha dimenticato una parte del brano.

Coppa Italia, Sergio Sylvestre sbaglia l'Inno e si scusa: "Mi sono bloccato"

Prima che Napoli e Juve scendessero in campo, per conquistare l’ambita Coppa Italia all’Olimpico, Sergio Sylvestre si è esibito in diretta Tv, cantando l’Inno di Mameli. Un inno che ci ha accompagnato durante questi lunghi mesi di quarantena e a cui tutti sono molto legate. Un inno che Sergio ha dimenticato, o meglio ha sbagliato bloccandosi per alcuni secondi e facendo tremare i telespettatori.

Sergio, originario di Los Angeles, è noto al pubblico per aver vinto la quindicesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Nel 2017, inoltre, Sylvestre ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo con il brano ‘Con te’, scritto in collaborazione con Giorgia. Dopo il caos scatenato dalla gaffe, Sergio ha deciso di spiegare cosa è successo tramite le sue Ig Stories

“E' stata una serata molto emozionante, non ero mai stato così emozionato. Mi sono bloccato non perché mi sono dimenticato le parole, ma semplicemente mi sono emozionato”, ha ammesso il cantante.

Lo sbaglio del cantante, infatti, ha provocato una valanga di critiche anche molto dure sulle più famose piattaforme social, e tutti volevano sapere cosa fosse successo.

E' stata una sensazione incredibile, vedere uno stadio così vuoto e sentire un eco fortissimo. Mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persone sensibile certe cose quando sono sul palco mi coinvolgono tanto, ha spiegato Sergio.